Το φυσικό «φάρμακο» που μειώνει την κατάθλιψη – Απλές συνήθειες που φωτίζουν τη ζωή μας

Στην εποχή μας, όπου οι ρυθμοί ζωής είναι γρήγοροι και η καθημερινότητα γεμάτη άγχος, η κατάθλιψη έχει εξελιχθεί σε μία από τις συχνότερες ψυχικές νόσους.

Όμως, η λύση για ένα μέρος του προβλήματος μπορεί να είναι απλούστερη από ό,τι φανταζόμαστε: Το φως. Ναι, αυτό που διαπερνά τα παράθυρά μας το πρωί ή ο ήλιος κατά τη διάρκεια μίας βόλτας μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης έως και κατά 20% σε σημαντικό ποσοστό ανθρώπων, σύμφωνα με νέες έρευνες.

Η επιστήμη εξηγεί ότι η έκθεση στο φως επηρεάζει άμεσα τον βιορυθμό του σώματος, γνωστό και ως «κιρκάδιος». Ο κιρκάδιος ρυθμός ρυθμίζει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που σχετίζεται με τον ύπνο, αλλά και σεροτονίνης, της «ορμόνης της ευτυχίας».

Όταν οι ώρες ηλιακού φωτός μειώνονται, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, η παραγωγή σεροτονίνης μπορεί να μειωθεί, οδηγώντας σε καταθλιπτική διάθεση, κόπωση και γενική αίσθηση έλλειψης ενέργειας.

Οι επιστήμονες συνιστούν τακτική έκθεση στο φυσικό φως, ακόμη και για λίγα λεπτά κάθε μέρα. Το πρωινό φως, ιδιαίτερα, φαίνεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, καθώς βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού και ενισχύει την ψυχική ευεξία.

Για όσους ζουν σε περιοχές με περιορισμένη ηλιοφάνεια ή εργάζονται σε κλειστούς χώρους, οι ειδικές λυχνίες φωτοθεραπείας έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, προσφέροντας ένα ασφαλές και προσιτό μέσο για τη βελτίωση της διάθεσης.