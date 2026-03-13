Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88: Ο Λεσόρ επέστρεψε, ο Παναθηναϊκός... τρελάθηκε

Με τον Ματίας Λεσόρ να δίνει απίστευτη ενέργεια σε όλη την ομάδα και σε όλο το γήπεδο ο Παναθηναϊκός, χωρίς να γλιτώσει από τις κακές του συνήθειες, πήρε την νίκη που τόσο ήθελε και χρειαζόταν επί της Ζαλγκίρις.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88: Ο Λεσόρ επέστρεψε, ο Παναθηναϊκός... τρελάθηκε
ΜΠΑΣΚΕΤ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα... ιστορικό βράδυ για τον Παναθηναϊκό οι "πράσινοι" επικράτησαν της Ζαλγκίρις με 92-88, αλλά παρά το γεγονός πως η νίκη αυτή ήταν επιτακτικής ανάγκης για τους ίδιους, ίσως και να περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Η ομάδα του "τριφυλλιού", έχει κάθε λόγο να... γιορτάζει. Γιατί απόψε είδε τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει, μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο και να επιστρέφει για τα καλά. Ο Γάλλος σέντερ βρέθηκε στην πεντάδα της ομάδας του και τελείωσε τον αγώνα με 9 πόντους και 3 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τσέντι Όσμαν που σταμάτησε στους 24 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Κέντρικ Ναν με 22.

Το παιχνίδι δε θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για τον Παναθηναϊκό. Ο Εργκίν Αταμάν δεν πήρε απλά στην αποστολή τον Ματίας Λεσόρ, αλλά τον έριξε στη “μάχη” με το καλησπέρα, με τον Γάλλο να είναι στην πεντάδα της ομάδας του. Ο Λεσόρ ήταν απλά εντυπωσιακός. Πήρε το τζάμπολ, πέτυχε το πρώτο καλάθι, πήρε ριμπάουντ, κάρφωσε, πήρε επιθετικό φάουλ και όλα αυτά σε ένα τετράλεπτο που βρέθηκε στο παρκέ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 7-4, αλλά για μία ακόμα φορά τα αμυντικά προβλήματα έκαναν την εμφάνιση τους και στο πεντάλεπτο το σκορ ήταν στο 9-9 με τρίποντο του Λο.

Ο Σορτς προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση αλλά η Ζαλγκίρις ήταν μπροστά

Ο Αταμάν πέρασε τον Λεσόρ εκτός, έριξε στο παρκέ τον Φαρίντ, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στη ρακέτα. Οι “πράσινοι” δε μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πικ εντ ρολ της Ζαλγκίρις, ο Μπιρούτις δεν είχε αντίπαλο και η Ζαλγκίρις κατάφερε να ξεφύγει με 11-14. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να έχει πρόβλημα στην άμυνα με τον Λο να κάνει ότι θέλει στην περιφέρει και τους “πράσινους” να μην έχουν λύσεις. Ο Σορτς πέρασε στο παρκέ και προσπάθησε τρέξει την ομάδα και τα κατάφερε με τον Σλίβα όμως να πετυχαίνει τρίποντο, τους διαιτητές να βρίσκουν φάουλ του Σλούκα εκτός φάσης, τη Ζαλγκίρις να προηγείται με 22-27, αλλά τον Σορτς να μειώνει στους 3 πόντους με τη λήξη της περιόδου.

Ο Όσμαν έκανε τη διαφορά

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο με καλάθι του Χολμς, αλλά οι “πράσινοι” συνέχιζαν να έχουν αμυντικά κενά. Κάτι που εκμεταλλευόντουσαν οι Λιθουανοί και σε συνδυασμό με την κάκιστη παρουσία του Περούγκα διατηρούσαν τον έλεγχο του αγώνα. Μάλιστα προηγήθηκαν με 5 πόντους, 26-31, με τις επιθέσεις των “πράσινων” να… κολλάνε. Ο Αταμάν επανέφερε τον Λεσόρ και το 31-36 έγινε 36-36 στο 15’ με πέντε συνεχόμενους πόντους από τον Τσέντι Όσμαν με τρίποντο και καλάθι στον αιφνιδιασμό έπειτα από μαγική ασίστ του Χέιζ. Ο Τούρκος δε σταμάτησε εκεί αφού μετά από μία ακόμα καλή άμυνα, βρήκε δυο ακόμα εύκολους πόντους και ο Παναθηναϊκός πέρα σε μπροστά.

Μπροστά ο Παναθηναϊκός

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός έσφιξε την άμυνα του, προσπάθησε να χαμηλώσει το τέμπο, να διαβάσει την άμυνα της Ζαλγκίρις και να περάσει τη μπάλα χαμηλά στα χέρια του Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός εκ΄τέλεσε, δημιούργησε, έφθειρε και ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 44-40, χάνοντας ευκαιρίες να έχει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα.

Ο Ναν ανέλαβε δράση

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η διαφορά έπεσε στο καλάθι, αλλά ο Λεσόρ δεν κρατιόταν με τίποτα. Ο Γκος προσπαθούσε να βρει λύσεις ποστάροντας τους αντιπάλου του με τον Ναν να πετυχαίνει γκολ-φάουλ και να κάνει το 49-44. Ο Όσμαν ήταν ξεκάθαρο ότι είχε ψυχολογία και δεν είχαν ευκαιρία να τρέξει το γήπεδο, ενώ πήγαινε και στα επιθετικά ριμπάουντ και με ένα εξ αυτών το σκορ έγινε 53-46, με τον Ναν να κάνει μια απίστευτη… πιρουέτα και με ένα μαγικό λέι απ να “γράφει” το 55-46, λίγο πριν τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στην τρίτη περίοδο και λίγο πριν ο Μπραζντέικις μειώσει σε 55-49.

Το πήρε πάνω του ο Σλούκας

Τα συνεχόμενα λάθη του Παναθηναϊκού έδωσαν την ευκαιρία στον Φρανσίσκο να μειώσει στον πόντο, αλλά ο Αταμάν έκανε κίνηση… ματ με τον Κώστα Σλούκα. Το τελευταίο πεντάλεπτο της περιόδου ανήκε στον αρχηγό του Παναθηναϊκού ο οποίος με τάπα πάνω στον Φρανσίσκο πήρε… φωτιάς. Με 8 δικούς του πόντους ο Παναθηναϊκός πήρε και πάλι τον έλεγχο, ενώ στην τελευταία φάση της περιόδου έβγαλε και μια μεγάλη άμυνα και ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” την περίοδο προηγούμενος με 65-59.

Ο έλεγχος στον Παναθηναϊκός αλλά...

Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο και ο Ναν βάζει φωτιά στο ΟΑΚΑ με τρίποντο, κάνοντας το 68-59, τη στιγμή που ο διαιτητής Περάντι εκτίθεται ανεπανόρθωτα από το instant replay και αναγκάζεται να στείλει τον Χέιζ-Ντέιβις στις βολές. Ο Αμερικανός με 3 βολές κάνει το 71-59, τη στιγμή που ο Χουάντσο, είτε παίζει “4”, είτε παίζει “5” κάνει τα πάντα και τα κάνει εκπληκτικά. Με δύο επιθετικά ριμπάουντ του ο Όσμαν βρίσκει την ευκαιρία να κάνει το 73-61 και η Ζαλγκίρις παίρνει τάιμ άουτ, 3:30 από την έναρξη του δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός με “όπλο” του την άμυνα του είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του και ο Σλούκας οδηγούσε την ομάδα του εκ του ασφαλούς. Ο Λεσόρ συνέχιζε να είναι εντυπωσιακός και με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό και κερδισμένο επιθετικό φάουλ έκανε όλη τη… ζημιά για τη Ζαλγκίρις, με τον Όσμαν να πετυχαίνει τρίποντο και να κάνει το 82-68, 4 λεπτά πριν το τέλος. Για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά, η Ζαλγκίρις το εκμεταλλεύτηκε μείωσε σε 83-82, αλλά ένα τρίποντο από τον Χουάντσο ήταν αυτό που έριξε τίτλους τέλους στην αναμέτρηση.

Τα Δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν σε ΟΗΕ: Η Τεχεράνη απορρίπτει το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

01:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Παραμένουμε προσγειωμένοι» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι εξελίξεις με το Ιράν κινούνται πολύ γρήγορα»

00:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88: Ο Λεσόρ επέστρεψε, ο Παναθηναϊκός... τρελάθηκε

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ιράκ

23:58LIFESTYLE

Αναβάλλει τις συναυλίες του ο Χρήστος Δάντης - Το μήνυμα του τραγουδιστή

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: «Τεσσάρα» στη Σλοβενία κι… έφυγε για τα προημιτελικά του Conference League!

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4 (τελικό): Με το... ενάμισι πόδι στα προημιτελικά η «Ένωση»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκλονιστικό ζεϊμπέκικο ενός ηλικιωμένου που έγινε viral

23:43LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός του «The Crown», Jane Lapotaire

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Παππούς και θείοι οι δράστες της αρπαγής των παιδιών από τα Λαστέικα

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσοι έχουν σκοτωθεί σε Μέση Ανατολή και Περσικό Κόλπο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Χτυπήσαμε περίπου 6.000 στόχους στο Ιράν

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Περίπου 47.000 Αμερικανοί επέστρεψαν στις ΗΠΑ

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πολεμικό οπλοστάσιο και εκρηκτικά μέσα σε στάνη

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Λαριτζανί σε Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί με μερικά tweets»

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/3)

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί βουλευτές για την αποστολή F16 στα Κατεχόμενα: «Αδικαιολόγητα προκλητική κίνηση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ιράκ

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί βουλευτές για την αποστολή F16 στα Κατεχόμενα: «Αδικαιολόγητα προκλητική κίνηση»

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ το Ιράν

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/3)

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88: Ο Λεσόρ επέστρεψε, ο Παναθηναϊκός... τρελάθηκε

22:37LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Καίτη Γαρμπή

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι εξελίξεις με το Ιράν κινούνται πολύ γρήγορα»

00:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»

22:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Όριο ο… ουρανός για τον Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31μ.!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ