Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88: Ο Λεσόρ επέστρεψε, ο Παναθηναϊκός... τρελάθηκε

Σε ένα... ιστορικό βράδυ για τον Παναθηναϊκό οι "πράσινοι" επικράτησαν της Ζαλγκίρις με 92-88, αλλά παρά το γεγονός πως η νίκη αυτή ήταν επιτακτικής ανάγκης για τους ίδιους, ίσως και να περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Η ομάδα του "τριφυλλιού", έχει κάθε λόγο να... γιορτάζει. Γιατί απόψε είδε τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει, μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο και να επιστρέφει για τα καλά. Ο Γάλλος σέντερ βρέθηκε στην πεντάδα της ομάδας του και τελείωσε τον αγώνα με 9 πόντους και 3 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τσέντι Όσμαν που σταμάτησε στους 24 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Κέντρικ Ναν με 22.

Το παιχνίδι δε θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για τον Παναθηναϊκό. Ο Εργκίν Αταμάν δεν πήρε απλά στην αποστολή τον Ματίας Λεσόρ, αλλά τον έριξε στη “μάχη” με το καλησπέρα, με τον Γάλλο να είναι στην πεντάδα της ομάδας του. Ο Λεσόρ ήταν απλά εντυπωσιακός. Πήρε το τζάμπολ, πέτυχε το πρώτο καλάθι, πήρε ριμπάουντ, κάρφωσε, πήρε επιθετικό φάουλ και όλα αυτά σε ένα τετράλεπτο που βρέθηκε στο παρκέ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 7-4, αλλά για μία ακόμα φορά τα αμυντικά προβλήματα έκαναν την εμφάνιση τους και στο πεντάλεπτο το σκορ ήταν στο 9-9 με τρίποντο του Λο.

Ο Σορτς προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση αλλά η Ζαλγκίρις ήταν μπροστά

Ο Αταμάν πέρασε τον Λεσόρ εκτός, έριξε στο παρκέ τον Φαρίντ, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στη ρακέτα. Οι “πράσινοι” δε μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πικ εντ ρολ της Ζαλγκίρις, ο Μπιρούτις δεν είχε αντίπαλο και η Ζαλγκίρις κατάφερε να ξεφύγει με 11-14. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να έχει πρόβλημα στην άμυνα με τον Λο να κάνει ότι θέλει στην περιφέρει και τους “πράσινους” να μην έχουν λύσεις. Ο Σορτς πέρασε στο παρκέ και προσπάθησε τρέξει την ομάδα και τα κατάφερε με τον Σλίβα όμως να πετυχαίνει τρίποντο, τους διαιτητές να βρίσκουν φάουλ του Σλούκα εκτός φάσης, τη Ζαλγκίρις να προηγείται με 22-27, αλλά τον Σορτς να μειώνει στους 3 πόντους με τη λήξη της περιόδου.

Ο Όσμαν έκανε τη διαφορά

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο με καλάθι του Χολμς, αλλά οι “πράσινοι” συνέχιζαν να έχουν αμυντικά κενά. Κάτι που εκμεταλλευόντουσαν οι Λιθουανοί και σε συνδυασμό με την κάκιστη παρουσία του Περούγκα διατηρούσαν τον έλεγχο του αγώνα. Μάλιστα προηγήθηκαν με 5 πόντους, 26-31, με τις επιθέσεις των “πράσινων” να… κολλάνε. Ο Αταμάν επανέφερε τον Λεσόρ και το 31-36 έγινε 36-36 στο 15’ με πέντε συνεχόμενους πόντους από τον Τσέντι Όσμαν με τρίποντο και καλάθι στον αιφνιδιασμό έπειτα από μαγική ασίστ του Χέιζ. Ο Τούρκος δε σταμάτησε εκεί αφού μετά από μία ακόμα καλή άμυνα, βρήκε δυο ακόμα εύκολους πόντους και ο Παναθηναϊκός πέρα σε μπροστά.

Μπροστά ο Παναθηναϊκός

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός έσφιξε την άμυνα του, προσπάθησε να χαμηλώσει το τέμπο, να διαβάσει την άμυνα της Ζαλγκίρις και να περάσει τη μπάλα χαμηλά στα χέρια του Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός εκ΄τέλεσε, δημιούργησε, έφθειρε και ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 44-40, χάνοντας ευκαιρίες να έχει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα.

Ο Ναν ανέλαβε δράση

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η διαφορά έπεσε στο καλάθι, αλλά ο Λεσόρ δεν κρατιόταν με τίποτα. Ο Γκος προσπαθούσε να βρει λύσεις ποστάροντας τους αντιπάλου του με τον Ναν να πετυχαίνει γκολ-φάουλ και να κάνει το 49-44. Ο Όσμαν ήταν ξεκάθαρο ότι είχε ψυχολογία και δεν είχαν ευκαιρία να τρέξει το γήπεδο, ενώ πήγαινε και στα επιθετικά ριμπάουντ και με ένα εξ αυτών το σκορ έγινε 53-46, με τον Ναν να κάνει μια απίστευτη… πιρουέτα και με ένα μαγικό λέι απ να “γράφει” το 55-46, λίγο πριν τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στην τρίτη περίοδο και λίγο πριν ο Μπραζντέικις μειώσει σε 55-49.

Το πήρε πάνω του ο Σλούκας

Τα συνεχόμενα λάθη του Παναθηναϊκού έδωσαν την ευκαιρία στον Φρανσίσκο να μειώσει στον πόντο, αλλά ο Αταμάν έκανε κίνηση… ματ με τον Κώστα Σλούκα. Το τελευταίο πεντάλεπτο της περιόδου ανήκε στον αρχηγό του Παναθηναϊκού ο οποίος με τάπα πάνω στον Φρανσίσκο πήρε… φωτιάς. Με 8 δικούς του πόντους ο Παναθηναϊκός πήρε και πάλι τον έλεγχο, ενώ στην τελευταία φάση της περιόδου έβγαλε και μια μεγάλη άμυνα και ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” την περίοδο προηγούμενος με 65-59.

Ο έλεγχος στον Παναθηναϊκός αλλά...

Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο και ο Ναν βάζει φωτιά στο ΟΑΚΑ με τρίποντο, κάνοντας το 68-59, τη στιγμή που ο διαιτητής Περάντι εκτίθεται ανεπανόρθωτα από το instant replay και αναγκάζεται να στείλει τον Χέιζ-Ντέιβις στις βολές. Ο Αμερικανός με 3 βολές κάνει το 71-59, τη στιγμή που ο Χουάντσο, είτε παίζει “4”, είτε παίζει “5” κάνει τα πάντα και τα κάνει εκπληκτικά. Με δύο επιθετικά ριμπάουντ του ο Όσμαν βρίσκει την ευκαιρία να κάνει το 73-61 και η Ζαλγκίρις παίρνει τάιμ άουτ, 3:30 από την έναρξη του δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός με “όπλο” του την άμυνα του είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του και ο Σλούκας οδηγούσε την ομάδα του εκ του ασφαλούς. Ο Λεσόρ συνέχιζε να είναι εντυπωσιακός και με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό και κερδισμένο επιθετικό φάουλ έκανε όλη τη… ζημιά για τη Ζαλγκίρις, με τον Όσμαν να πετυχαίνει τρίποντο και να κάνει το 82-68, 4 λεπτά πριν το τέλος. Για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά, η Ζαλγκίρις το εκμεταλλεύτηκε μείωσε σε 83-82, αλλά ένα τρίποντο από τον Χουάντσο ήταν αυτό που έριξε τίτλους τέλους στην αναμέτρηση.

Τα Δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης