Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: «Τεσσάρα» στη Σλοβενία κι… έφυγε για τα προημιτελικά του Conference League!

Η ΑΕΚ με μια τρομερή εμφάνιση «πάτησε» 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία κι έφυγε από απόψε για τα προημιτελικά του Conference League.

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: «Τεσσάρα» στη Σλοβενία κι… έφυγε για τα προημιτελικά του Conference League!
Φοβερή και τρομερή ΑΕΚ στη Σλοβενία!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σημείωσε τέσσερα γκολ, θα μπορούσε να είχε πετύχει άλλα τόσα κι επί της ουσίας πέρασε στους «8» της διοργάνωσης από το πρώτο ματς. Αυτό που απομένει να κάνει στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (19/03) είναι να «σφραγίσει» και τυπικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν τρία γκολ στα πρώτα 36 λεπτά, με τους Βάργκα (3’), Κοϊτά (33’) και Γκατσίνοβιτς (36’), ενώ σημείωσαν ακόμα ένα με τον Μουκουντί (49’) στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο τέλος οι ποδοσφαιριστές κι ο Νίκολιτς πήγαν στο πέταλο που ήταν οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι είχαν στήσει το δικό τους «κιτρινόμαυρο» πάρτι.

Η εξέλιξη του Τσέλιε - ΑΕΚ

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε «διαβασμένη» και με τρομερή ορμή στον αγωνιστικό χώρο, βρίσκοντας γκολ νωρίς, όπως είχε συμβεί και στο ματς της League Phase. Ο Βάργκα με κεφαλιά ήταν αυτός που έκανε το 0-1 στο 3ο λεπτό, ενώ μέσα σε δύο λεπτά (10’-11’) έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Αρχικά η μπάλα μετά το διαγώνιο σουτ, πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ενώ στη συνέχεια «κεραυνοβόλησε» το δεξί δοκάρι του Λέμπαν.

Η ΑΕΚ συνέχισε να είναι επιθετική, με τον Ούγγρο επιθετικό να χάνει ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία στο 31’, καθώς έπειτα από φανταστική ντρίμπλα, βγήκε τετ-α-τετ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Τσέλιε.

Το δεύτερο γκολ ήρθε τελικά στο 33ο λεπτό, με τον Κοϊτά να κάνει υπέροχη προσποίηση και με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τρία λεπτά αργότερα ήρθε και το τρίτο τέρμα για την «καταιγιστική» «Ένωση», με τον Γκατσίνοβιτς να σκοράρει με απίθανο ψιλοκρεμαστό σουτ, στην προσπάθεια του να κάνει (μάλλον) σέντρα.

Οι παίκτες του Νίκολιτς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στα υπολειπόμενα λεπτά για την ανάπαυλα, όπου έχασαν ακόμα δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Πήλιο (43’) και τον Γιόβιτς (45’) για να πετύχουν κι άλλο γκολ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε, όπως και το πρώτο, με γκολ της ΑΕΚ από στημένη φάση. Αυτή τη φορά ήταν από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, με την μπάλα να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι και τον Μουκουντί προ κενής εστίας να κάνει το 0-4 στο 49’.

Στο επόμενο λεπτό ο Γιόβιτς έχασε ακόμα μια ευκαιρία για να διευρύνει το σκορ, με τους «κιτρινόμαυρους» να ρίχνουν στη συνέχεια τον ρυθμό, κάνοντας διαχείριση δυνάμεων, ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Τα γκολ: Βάργκα (2’), Κοϊτά (33’), Γκατσίνοβιτς (36’), Μουκουντί (49’)
Διαιτητής: Λουϊς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)
Κίτρινες: Χρκα, Κάστρο - Πινέδα, Κοϊτά
ΤΣΕΛΙΕ (Ιβάν Μαέφσκι): Λεμπάν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας (46΄ Ντάνιελ), Καρνίτσνικ, Χρκα (46΄ Νταβίντ Κάστρο), Κβέσιτς (75΄ Κότνικ), Σέσλαρ (85΄ Βίντοβιτς), Βάνσας (57΄ Αβντίλι), Ιοσίφοφ, Κούτσιτς.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα (74΄ Περέιρα), Μαρίν , Κοϊτά (74΄ Κουτέσα), Γκατσίνοβιτς (78΄ Μάνταλος), Γιόβιτς (78΄ Ζίνι), Βάργκα (86΄ Καλοσκάμης)

