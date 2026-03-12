Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

Ο ALPHA μονοπωλεί το ενδιαφέρον στη βραδινή ζώνη, με τις σειρές του να σημειώνουν υψηλά ποσοστά. Έτσι και ο «Άγιος Έρωτας» κρατά συντροφιά στο κοινό, με ανατροπές και εξελίξεις.

Παρά τις νέες αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού, το σίριαλ θα συνεχίσει να προβάλλεται στις 22.00, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, με δυνατά επεισόδια.

Η απόδραση της Σοφίας από το σπίτι της Θάλειας προκαλεί πανικό και ο πατήρ Νικόλαος με τη Χλόη προσπαθούν να τη βρουν πριν συμβεί το χειρότερο. Την ίδια στιγμή, η Σοφία εμφανίζεται απρόσμενα στο σπίτι της Χριστίνας και έρχεται αντιμέτωπη με τον Χάρη, την Αναστασία και το μωρό τους, προκαλώντας ένταση και φόβο.

Παράλληλα, η Χριστίνα ανακαλύπτει παράνομα εμπορεύματα στον πρώην οίκο ανοχής και πιέζει τον Στέφανο και τον Πέτρο να της πουν την αλήθεια. Εκείνοι αναγκάζονται να της ομολογήσουν τη σκληρή αλήθεια για τη συμμετοχή τους σε λαθρεμπόριο. Ο Παύλος συνεχίζει τα σκοτεινά παιχνίδια εξουσίας, απειλώντας τον Γεράσιμο. Την ίδια στιγμή, η Σμαρώ, αγανακτισμένη από την τελευταία επίθεση της Σοφίας στην κόρη της, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, με τρόπο που θα οδηγήσει την ένταση στα άκρα…

Το σοκ από την «επίθεση» της Σμαρώς οδηγεί τη Θάλεια και τον Ηλία στην απόφαση της άμεσης επιστροφής της Σοφίας στην κλινική. Η Χριστίνα, παρά την αρχική της οργή προς τον Πέτρο και τον Στέφανο για την εμπλοκή τους στα κοντραμπάντα, τους δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσουν προσωρινά τον πρώην οίκο ανοχής ως αποθήκη για τα παράνομα φορτία.

