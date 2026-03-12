Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι

Μία ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ, μια και επιβλήθηκε 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ, παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε με μισή... ντουζίνα απουσίες, αλλά και με αριθμητικό μειονέκτημα από το 59ο λεπτό, ελέω αποβολής του Ανάς Ζαρουρί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ωστόσο, το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει προβάδισμα στη «μάχη» της πρόκρισης, χάρις στο εύστοχο πέναλτι του Βιθέντε Ταμπόρδα στο 88' έπειτα από εξέταση του VAR από τον Μαρτσίνιακ για μαρκάρισμα με τις τάπες του Ντιέγκο Γιορέντε στον Κάρολ Σφιντέρσκι. Μάλιστα, ο Ισπανός αντίκρισε την απ' ευθείας κόκκινη κάρτα του Πολωνού διαιτητή.

Περισσότερα σε λίγο...