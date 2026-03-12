Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Μια σημαντική μεταβολή στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς το πολυετές φαινόμενο Λα Νίνια φαίνεται να καταρρέει, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός νέου και πιθανώς ιδιαίτερα ισχυρού Ελ Νίνιο μέχρι τα τέλη του 2026.

Τα τελευταία δεδομένα από τους ωκεανούς δείχνουν έντονη θέρμανση κάτω από την επιφάνεια του τροπικού Ειρηνικού, εξέλιξη που θεωρείται βασικός προάγγελος για την εμφάνιση ενός ισχυρού θερμού επεισοδίου του φαινομένου ENSO.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς μια τέτοια αλλαγή στον Ειρηνικό μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τα μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικά ρεύματα και να επηρεάσει τα καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Αν το νέο επεισόδιο ενισχυθεί αρκετά, υπάρχει πιθανότητα να εξελιχθεί σε «Super El Niño», δηλαδή ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια του φαινομένου, με επιπτώσεις που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Τι είναι το ENSO και γιατί επηρεάζει τον παγκόσμιο καιρό

Το ENSO είναι η συντομογραφία του όρου «El Niño Southern Oscillation» και αφορά τις περιοδικές μεταβολές της θερμοκρασίας των επιφανειακών νερών στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η περιοχή αυτή εναλλάσσεται ανάμεσα σε ψυχρή φάση, γνωστή ως Λα Νίνια, και θερμή φάση, το Ελ Νίνιο, συνήθως κάθε ένα έως τρία χρόνια.

Οι αλλαγές αυτές στη θερμοκρασία των ωκεανών επηρεάζουν τη σχέση ατμόσφαιρας και θάλασσας και μπορούν να μεταβάλουν τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα που ξεκινούν στον τροπικό Ειρηνικό συχνά καταλήγουν να επηρεάζουν τις βροχοπτώσεις, τις θερμοκρασίες και τη θέση των αεροχειμάρρων σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Στη φάση της Λα Νίνια, οι ισχυροί ανατολικοί εμπορικοί άνεμοι σπρώχνουν τα θερμά νερά προς τα δυτικά, επιτρέποντας σε ψυχρότερα νερά να ανέβουν στην επιφάνεια στον ανατολικό Ειρηνικό. Αντίθετα, όταν οι άνεμοι αυτοί εξασθενούν ή αντιστρέφονται, τα θερμά νερά επεκτείνονται προς τα ανατολικά και δημιουργείται ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο.

Η μεγάλη μετάβαση που ξεκινά τώρα

Τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκαν επαναλαμβανόμενα επεισόδια ισχυρών δυτικών ανέμων στον Ειρηνικό. Αυτές οι λεγόμενες «εκρήξεις δυτικών ανέμων» αποδυνάμωσαν το ψυχρό σήμα της Λα Νίνια και επέτρεψαν την ανάπτυξη θερμότερων νερών.

Παράλληλα, κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού έχει σχηματιστεί μια μεγάλη μάζα θερμού νερού σε βάθος περίπου 100 έως 250 μέτρων. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως ωκεάνιο κύμα Kelvin, κινείται προς τα ανατολικά και καθώς ανεβαίνει στην επιφάνεια μεταφέρει τη θερμότητα που χρειάζεται για να δημιουργηθεί ένα νέο επεισόδιο Ελ Νίνιο.

Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις πολλών διεθνών μοντέλων δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι πιθανό να ενισχυθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και να κορυφωθεί τον χειμώνα 2026–2027. Ορισμένες εκτιμήσεις μάλιστα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσει επίπεδα «Super El Niño», κάτι που συμβαίνει όταν η θερμοκρασία της θάλασσας στον κεντρικό Ειρηνικό ξεπερνά κατά περισσότερο από δύο βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026

Η επίδραση του Ελ Νίνιο στην Ευρώπη δεν είναι πάντα άμεση, ωστόσο οι επιστήμονες εντοπίζουν ορισμένα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Με βάση ανάλυση παρόμοιων μεταβάσεων στο παρελθόν, το καλοκαίρι που ακολουθεί μια τέτοια αλλαγή τείνει να εμφανίζει χαμηλότερες πιέσεις στον ανατολικό Ατλαντικό και κοντά στις Αζόρες.

Αυτό το μοτίβο ευνοεί την είσοδο πιο δροσερών αερίων μαζών στη δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα θερμοκρασίες κοντά ή ελαφρώς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίθετα, η κεντρική και η ανατολική Ευρώπη εμφανίζουν συχνότερα θερμότερες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι περιοχές των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας ενδέχεται να βιώσουν ένα θερμότερο καλοκαίρι από τον μέσο όρο.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι το καλοκαίρι του 2026 θα μπορούσε να κινηθεί κοντά ή λίγο πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο. Η τάση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη θερμότερη εικόνα που εμφανίζεται συχνά στην ανατολική Ευρώπη όταν το Ελ Νίνιο αρχίζει να αναπτύσσεται.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ακραία φαινόμενα, όμως αυξάνει την πιθανότητα για παρατεταμένα θερμά διαστήματα και ισχυρούς καύσωνες, ειδικά εάν συνδυαστεί με τα ήδη υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας της Μεσογείου.

Παράλληλα, η θέση των χαμηλών πιέσεων στον Ατλαντικό μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας στη Μεσόγειο, κάτι που ενίοτε οδηγεί σε πιο ξηρές συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πιθανές επιπτώσεις στον χειμώνα 2026–2027

Η μεγαλύτερη επίδραση του Ελ Νίνιο στην Ευρώπη συνήθως εμφανίζεται τον χειμώνα. Αν και η σύνδεση δεν είναι τόσο άμεση όσο σε άλλες περιοχές του πλανήτη, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι οι χειμώνες με ισχυρό Ελ Νίνιο συχνά συνδέονται με μεταβολές στο μοτίβο πιέσεων στον Βόρειο Ατλαντικό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να ευνοήσει την είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών στη βόρεια Ευρώπη και κατά περιόδους και προς τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Τα δεδομένα από παρόμοιες χρονιές δείχνουν επίσης ότι μπορεί να υπάρξουν πιο ψυχρά επεισόδια σε τμήματα της ηπείρου.

Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο μοτίβο θα μπορούσε να μεταφραστεί σε έναν πιο «χειμερινό» χαρακτήρα της εποχής, με μεγαλύτερη πιθανότητα για ψυχρές εισβολές από τα βόρεια και αυξημένα επεισόδια κακοκαιρίας στη Μεσόγειο.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η Ευρώπη επηρεάζεται έντονα και από άλλους παράγοντες, όπως οι μεταβολές στον Ατλαντικό και στη στρατόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό, το τελικό αποτέλεσμα κάθε χειμώνα μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ακόμη και σε χρόνια με ισχυρό Ελ Νίνιο.

Ένα παγκόσμιο φαινόμενο που μπορεί να αλλάξει το σκηνικό

Η πιθανή ανάπτυξη ενός ισχυρού Ελ Νίνιο το 2026 θεωρείται από πολλούς επιστήμονες ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά γεγονότα των επόμενων ετών. Αν τελικά εξελιχθεί σε «Super El Niño», θα μπορούσε να μεταβάλει την κατανομή των βροχών, των θερμοκρασιών και των ατμοσφαιρικών ρευμάτων σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, η επίδραση αναμένεται να είναι πιο έμμεση, όμως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να επηρεάσει τόσο το καλοκαίρι του 2026 όσο και τον χειμώνα που θα ακολουθήσει. Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί, καθώς τα νεότερα δεδομένα από τους ωκεανούς θα δείξουν αν το φαινόμενο θα εξελιχθεί πράγματι σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

