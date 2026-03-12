Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Ελ Κααμπί
Παίκτης του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να είναι, με κάθε επισημότητα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Μαροκινός επιθετικός είχε έρθει σε συμφωνία με την ηγεσία της ΠΑΕ, η οποία πριν λίγη ώρα προανήγγειλε την παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Έτσι, το απόγευμα της Πέμπτης (12/03) οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν και επίσημα την παραμονή του διεθνή φορ.
«Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
