Εμμανουήλ Καραλής: Με το «Ferto» του Akylas έγινε η παρουσίασή του «Μανόλο» - Δείτε βίντεο

Ο Έλληνας πρωταθλητής παρουσιάστηκε στο κοινό και απέσπασε θερμά χειροκροτήματα στο μίτινγκ Mondo Classic, όπου οικοδεσπότης είναι ο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Η δυο τους θα δώσουν ακόμα μια μονομαχία, λίγες ημέρες πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής μπαίνει στην αναμέτρηση με το πλεονέκτημα του κορυφαίου φετινού άλματος στον κόσμο, με 6,17 μ., επίδοση που έχει πετύχει μόνο ο ίδιος και ο Αρμάντ Ντουπλάντις στην ιστορία του αγωνίσματος.

Η παρουσίαση του Καραλή έγινε με το τραγούδι «Ferto» του Akylas, το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Δείτε το σχετικό βίντεο:

Διαβάστε επίσης