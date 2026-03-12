Εμμανουήλ Καραλής: Με το «Ferto» του Akylas έγινε η παρουσίασή του «Μανόλο» - Δείτε βίντεο
Η παρουσίαση του Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ της Ουψάλα έγινε με το τραγούδι «Ferto» του Akylas.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Έλληνας πρωταθλητής παρουσιάστηκε στο κοινό και απέσπασε θερμά χειροκροτήματα στο μίτινγκ Mondo Classic, όπου οικοδεσπότης είναι ο Αρμάντ Ντουπλάντις.
Η δυο τους θα δώσουν ακόμα μια μονομαχία, λίγες ημέρες πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής μπαίνει στην αναμέτρηση με το πλεονέκτημα του κορυφαίου φετινού άλματος στον κόσμο, με 6,17 μ., επίδοση που έχει πετύχει μόνο ο ίδιος και ο Αρμάντ Ντουπλάντις στην ιστορία του αγωνίσματος.
Η παρουσίαση του Καραλή έγινε με το τραγούδι «Ferto» του Akylas, το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Δείτε το σχετικό βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:56 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;
20:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί - Πόσα χρήματα δικαιούστε
20:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση σε συναγωγή στη Νορβηγία
16:21 ∙ WHAT THE FACT