Εμμανουήλ Καραλής: «Τιτανομαχία» με τον Ντουπλάντις» στο «σπίτι» του Σουηδού - Η ώρα και το κανάλι

Στο σπίτι του Μόντο Ντουπλάντις, στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα, αγωνίζεται την Πέμπτη (12/3, 19:00), στην επόμενη στάση της χειμερινής του περιοδείας ο Εμμανουήλ Καραλής.

Εμμανουήλ Καραλής: «Τιτανομαχία» με τον Ντουπλάντις» στο «σπίτι» του Σουηδού - Η ώρα και το κανάλι
Αυτή η αναμέτρηση των δύο κορυφαίων επικοντιστών των τελευταίων ετών στην IFU Arena δεν μοιάζει όμως με καμία από τις 40 προηγούμενες, στις οποίες ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετράει μία νίκη και ο Σουηδός 39.

Ο Εμμανουήλ Καραλής μπαίνει στην αναμέτρηση με το πλεονέκτημα του κορυφαίου φετινού άλματος στον κόσμο, με 6,17 μ., επίδοση που έχει πετύχει μόνο ο ίδιος και ο Αρμάντ Ντουπλάντις στην ιστορία του αγωνίσματος.

Η μοναδική τους συνάντηση το 2026, στις 22 Φεβρουαρίου στο Κλερμόν, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον αγώνα της Πέμπτης (12/03), καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής δοκίμαζε ακόμη τα νέα κοντάρια του και περιορίστηκε στα 5,90 μ., αποτυγχάνοντας στα 6,05 μ., ενώ ο Σουηδός μετά το 6,05 μ. δοκίμασε επιτυχώς τα 6,31 μ.

Η μονομαχία στην Ουψάλα θα δώσει την πρώτη, ενδεικτική εικόνα για το πόσο κοντά βρίσκεται ο Καραλής στα στάνταρ του Ντουπλάντις, σε έναν αγώνα που περιλαμβάνει επίσης τους Σόντρε Γκούτορμσεν (6,06 μ. φετινό), Ζακ Μπράντφορντ (6,01 μ.), Κέρτις Μάρσαλ (6,01 μ.), Κέι Σι Λάιτφουτ (5,91 μ.), Σαμ Κέντρικς (5,85 μ.), Κρις Νίλσεν (5,85 μ.) και Μένο Φλόον (5,77 μ.), προσφέροντας ένα… μίνι Παγκόσμιο Πρωταθλήμα.

Που θα δείτε τον αγώνα

Η δημόσια τηλεόραση απέκτησε τα δικαιώματα για να δείξει ζωντανά τη διοργάνωση. Συγκεκριμένα θα μεταδοθεί από το αθλητικό κανάλι της, το ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ με ώρα έναρξης στις 19:00.

