Ντουμπάι: Ιρανικό drone συνετρίβη σε πολυώροφο οικιστικό συγκρότημα
Τη νύχτα, ένα ιρανικό drone συνετρίβη στον πολυώροφο οικιστικό συγκρότημα Address Creek Harbour στο Ντουμπάι
Τη νύχτα, ένα ιρανικό drone συνετρίβη στο πολυώροφο οικιστικό συγκρότημα Address Creek Harbour στο Ντουμπάι, καταστρέφοντας τον 57ο όροφο.
Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν το περιστατικό και ανέφεραν ότι το κτίριο εκκενώθηκε.
Οι πυροσβέστες κατάσβεσαν την πυρκαγιά και κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.
