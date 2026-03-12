Ντουμπάι: Ιρανικό drone συνετρίβη σε πολυώροφο οικιστικό συγκρότημα

Τη νύχτα, ένα ιρανικό drone συνετρίβη στο πολυώροφο οικιστικό συγκρότημα Address Creek Harbour στο Ντουμπάι, καταστρέφοντας τον 57ο όροφο.

Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν το περιστατικό και ανέφεραν ότι το κτίριο εκκενώθηκε.

Οι πυροσβέστες κατάσβεσαν την πυρκαγιά και κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.

At night, an Iranian drone crashed into the residential high-rise Address Creek Harbour in Dubai, destroying the 57th floor.



The number of casualties is currently unknown.



Dubai authorities confirmed the drone incident and reported that people were evacuated from the building. pic.twitter.com/JKwz272l2W — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026

