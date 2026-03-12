AKTOR - ONEX συμμαχούν για τη διεκδίκηση του Λιμένα Ελευσίνας - Πώς προχωρά ο διαγωνισμός

Ο Όμιλος AKTOR κι ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies υπέγραψαν συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας στρατηγικού χαρακτήρα, με στόχο την από κοινού συμμετοχή τους στον επικείμενο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του Λιμένος Ελευσίνας, που πρόκειται να προκηρυχθεί από το Υπερταμείο.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου Πάνος Σταμπουλίδης, ο διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση του λιμένα Ελευσίνας θα ξεκινήσει μέσα στο Μάρτιο. Το έργο θα πραγματοποιηθεί στη θέση Βλύχα της Ελευσίνας, με την τοποθεσία της νέας υποδομής να διαθέτει πολύ ελκυστικά χαρακτηριστικά, καθώς βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1,5 χλμ. από την εθνική οδό, λιγότερο από 5 χλμ. από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και με σιδηροδρομική σύνδεση που είναι πολύ κοντά στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Κατά πληροφορίες, θα ακολουθηθεί το μοντέλο του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β» της Καβάλας. Στους όρους του διαγωνισμού θα προβλέπεται ότι ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τυχόν όμορες εκτάσεις που έχει στην ιδιοκτησία του, με το έργο να περιλαμβάνει και υποχρεωτικές επενδύσεις για τον τελικό νικητή της διαδικασίας.

Έργο κομβικής σημασίας για ενέργεια, ναυτιλία

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παραχώρηση του λιμένα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ναυτιλίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο Όμιλος AKTOR θα αναλάβει το κατασκευαστικό σκέλος των έργων υποδομής, ενώ ο Όμιλος ONEX θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.

Οι δύο Όμιλοι επισημαίνουν ότι η συνεργασία τους αξιοποιεί συμπληρωματικές δυνατότητες, με στόχο την ανάπτυξη της Ελευσίνας ως διεθνούς κόμβου ναυτιλίας και εμπορευματικών ροών.

Ο Όμιλος AKTOR δραστηριοποιείται στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών και διαθέτει χαρτοφυλάκιο 16 έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ενώ η ONEX Shipyards & Technologies δραστηριοποιείται στη ναυπηγική και τη λιμενική βιομηχανία, διαχειριζόμενη ναυπηγεία στη Σύρο και την Ελευσίνα και υλοποιώντας επενδυτικό πρόγραμμα που υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ.