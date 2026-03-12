«ΑΤΤΙΚ, ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» - Για 17ο χρόνο στο Θέατρο Καλλιρόης

Για 17η συνεχόμενη χρονιά, ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος παρουσιάζει την αγαπημένη μουσικοθεατρική παράσταση «Αττίκ, Μια Ζωή Χειροκροτήματα» του Άγγελου Ανδρεόπουλου, για 5 μόνο παραστάσεις, στη σκηνή του θεάτρου Καλλιρρόης, μεταφέροντας το κοινό στον μαγικό κόσμο ενός από τους πιο γοητευτικούς και ευαίσθητους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Μια παράσταση – φόρος τιμής στον σπουδαίο Αττίκ, που με τις μελωδίες και τους στίχους του σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και εξακολουθεί να συγκινεί μέχρι σήμερα.

Η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις στο σκηνοθέτη Γιώργο Τζαβέλα, με αφορμή το γύρισμα της πρώτης του ταινίας και στιγμές από τη ζωή του καλλιτέχνη, με επίκεντρο τη θρυλική «Μάντρα του Αττίκ», το πρωτοποριακό καλλιτεχνικό στέκι που δημιούργησε στην Αθήνα και έγινε σημείο συνάντησης της καλλιτεχνικής ζωής της εποχής. Εκεί γεννήθηκαν μερικές από τις πιο τρυφερές και νοσταλγικές μελωδίες του ελληνικού ρεπερτορίου.

Στην παράσταση ζωντανεύουν ιστορίες από την προσωπική του ζωή: η βαθιά σχέση με τη μητέρα του, Εριθέλγη, αλλά και οι τρεις γυναίκες που σημάδεψαν την καρδιά και την έμπνευσή του – η Μαρί Ελέν, η Μαρίκα και η Σούρα. Έρωτες, αναμνήσεις και συγκινήσεις που έγιναν τραγούδια και πέρασαν στην ιστορία.

Οι θεατές ταξιδεύουν μέσα από αγαπημένες και διαχρονικές επιτυχίες όπως «Τα γιούλια και οι βιόλες», «Ζητάτε να σας πω», αλλά και άλλες αθάνατες δημιουργίες που σφράγισαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού.

Με ζωντανή μουσική, θεατρική αφήγηση και ατμόσφαιρα άλλης εποχής, η παράσταση αναδεικνύει την καλλιτεχνική πορεία και την ξεχωριστή προσωπικότητα του δημιουργού που έζησε μια ζωή γεμάτη έρωτα, μουσική και… χειροκροτήματα.

Το «Αττίκ – Μια Ζωή Χειροκροτήματα» δεν είναι απλώς μια μουσική παράσταση· είναι ένα νοσταλγικό ταξίδι στη γοητεία της παλιάς Αθήνας και μια συγκινητική υπενθύμιση της δύναμης που έχουν τα τραγούδια να μένουν ζωντανά στον χρόνο.

Η παράσταση, παρουσιάζεται από τη Κυριακή 15 Μαρτίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 4 Κυριακές 15,22,29 Μαρτίου και 5 Απριλίου στις 18:00 και τη 2η μέρα του Πάσχα 13 Απριλίου στις 20:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Θέατρο ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ

Καλλιρόης 10, 11743

Τηλέφωνο 2128103215

Τηλ κρατήσεων : 6942097395, 6931158784

ΑΤΤΙΚ, ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

( μουσικοθεατρική παράσταση )

Του Άγγελου Ανδρεόπουλου

Σκηνοθεσία - Φωτισμοί: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Κοστούμια : Νόρα Πόντι

Κίνησιολογία: Μαρία Αγγέλου

Φωτογραφίες : Νικόλας Παπουτσάκης

Παίζουν οι ηθοποιοί

ΑΤΤΙΚ : Δημήτρης Κίκλης

ΜΑΡΙ ΕΛΕΝ : Βασιλική Σούτη

ΜΑΡΙΚΑ : Ιωάννα Μαρμάρου

ΣΟΥΡΑ : Δανάη Καλοπήτα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ : Νικόλας Ζήσου

ΕΡΙΘΕΛΓΗ : Αννίτα Μαυρομιχάλη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Κυριακή 15,22,29 Μαρτίου και 5 Απριλίου στις 18:00 και Δευτέρα ( 2η μέρα του Πάσχα ) 13 Απριλίου στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων : 18 ευρώ, 15 ευρώ ( φοιτητικό, Α.Μ.Ε.Α. )

Διάρκεια παράστασης : 100 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

https://www.ticketservices.gr/event/attik-mia-zoi-xeirokrotimata/