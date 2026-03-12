Τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα - Ισόβια σε 15 κατηγορούμενους

Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε ρωσικό δικαστήριο, τους 15 από τους 19 κατηγορούμενους, κρίνοντάς τους όλους ένοχους για την τρομοκρατική επίθεση πριν από δύο χρόνια, σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα.

Οι τέσσερις άμεσοι δράστες και 11 συνεργοί τους που καταδικάστηκαν σε ισόβια, θα εκτίσουν μέρος της ποινής τους στη φυλακή και το υπόλοιπο σε σωφρονιστικό ίδρυμα ειδικού καθεστώτος, όπως είχε προτείνει νωρίτερα η εισαγγελία.

Τέσσερις άλλοι συνεργοί καταδικάστηκαν σε ποινές που κυμαίνονταν από 19 χρόνια και 11 μήνες έως 22 χρόνια και έξι μήνες σε αποικία.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης πρόσθετες κυρώσεις σε όλους τους κατηγορούμενους με τη μορφή προστίμων που κυμαίνονται από 6.308-34.068 δολάρια. Το δικαστήριο επικύρωσε επίσης πλήρως και τις 27 αστικές αξιώσεις που υπέβαλαν τα θύματα.

Το βράδυ της 22ας Μαρτίου 2024, τέσσερις τρομοκράτες - οι Shamsidin Fariduni, Dalerjon Mirzoyev, Muhammadsobir Fayzov και Saidakrami Rachabalizoda - εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών του Δημαρχείου Crocus και άνοιξαν πυρ εναντίον των επισκεπτών με πυροβόλα όπλα, στη συνέχεια αποτελείωσαν τους τραυματίες με μαχαίρια και έβαλαν φωτιά στον χώρο.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 149 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 600. Συνολικά υπήρξαν 1.700 θύματα.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι τέσσερις δράστες οδήγησαν προς τα ουκρανικά σύνορα, σκοπεύοντας να κρυφτούν εκεί, αλλά συνελήφθησαν στην περιοχή Μπριάνσκ και μεταφέρθηκαν στη Μόσχα.

