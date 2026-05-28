Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε επιχείρηση στην περιοχή του Βαθύκοιλου στο Δήμο Στυλίδας στη Φθιώτιδα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις με 7 πυροσβεστικά οχήματα.

Στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που δραστηριοποιείται σχετικά με την ελιά, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ προς το παρόν τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

