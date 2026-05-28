Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν αναφέρουν ότι οι ήχοι έκρηξης προκλήθηκαν από την εμπλοκή των συστημάτων αεροπορικής άμυνας με αεροσκάφη

Δημήτρης Μάνωλης

  • Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και πυροβόλησε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας ήχους εκρήξεων.
  • Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε πως η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
  • Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανακοινωθεί την Κυριακή.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα και δεν θα διαπραγματευτεί υπό ταπεινωτικές συνθήκες.
  • Ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε το Ισραήλ για την αναταραχή στην περιοχή.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι οι ήχοι που ακούγονται από τη θάλασσα οφείλονται σε ανταλλαγή πυρών, προειδοποιώντας τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ομοίως, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις σε καθορισμένους στόχους στις νότιες περιοχές της χώρας και ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Στενό του Ορμούζ.

Νωρίτερα, το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε πως ένοπλες δυνάμεις του Ιράν πραγματοποίησαν εκτόξευση πυραύλων από τη νότια περιοχή της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, προσθέτοντας ότι ο προορισμός των πυραύλων δεν ήταν ακόμη σαφής.

Ιρανικά ΜΜΕ: «Η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε έχει επιβεβαιωθεί»

Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, σύμφωνα με αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η πηγή δήλωσε στο Tasnim ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο είναι πλήρες και θα ενημερώσει τόσο τον μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί. Οι αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι η συμφωνία έχει ήδη οριστικοποιηθεί είναι ψευδείς, πρόσθεσε.

Axios: Η συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί την Κυριακή

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα μπορούσε να ανακοινωθεί την Κυριακή, αναφέρει το Axios. Η συμφωνία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν έχει ακόμη λάβει την τελική έγκριση του Προέδρου Τραμπ.

Πεζεσκιάν: Δεν διαπραγματευόμαστε υπό ταπεινωτικές συνθήκες.

Το Ιράν δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα και δεν θα διαπραγματευτεί υπό ταπεινωτικές συνθήκες, επανέλαβε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. «Δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», είπε, «η αναταραχή στην περιοχή προκαλείται από το Ισραήλ». Όσον αφορά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, «δεν διαπραγματευόμαστε υπό ταπεινωτικές συνθήκες», διαβεβαίωσε.

