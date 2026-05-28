Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, απέναντι σε μια ΑΕΚ που προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στη SUNEL Arena για το δεύτερο παιχνίδι το Σάββατο (30/05), όπου ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να «κλείσει» την πρόκριση στους τελικούς. Σε περίπτωση νίκης της ΑΕΚ, η σειρά θα επιστρέψει στο ΣΕΦ για τρίτο παιχνίδι την Δευτέρα (01/06).

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Βεζένκοβ και Χολ. Διψήφιο αριθμό πόντων είχαν επίσης οι Τζόουνς και Ντόρσεϊ με 10, με τον τελευταίο να αποχωρεί λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου λόγω ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο.

Για την ΑΕΚ, ξεχώρισε ο Ραϊκουάν Γκρεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 46-38, 71-57, 94-77.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Βεζένκοβ 13 (2), Παπανικολάου 6 (1), Ντόρσεϊ 10 (1), Χολ 13, Νιλικίνα 2, Ουόρντ 6, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 7 (2), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 17 (3).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 22 (2), Σκορδίλης 6, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 4, Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 10, Κατσίβελης 5 (1), Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι 10 (2).