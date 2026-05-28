Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

Θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία 56 ετών.

Το πρώην μοντέλο έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5), έπειτα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Ο άνδρας της ζωής της, ο «φύλακας άγγελος» όπως τον αποκαλούσε, ο Τραϊανός Δέλλας ράγισε καρδιές με τον επικήδειό του, αλλά και με τις αναρτήσεις που έκανε στα social media για να τιμήσει την γυναίκα με την οποία συμπορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Ανάμεσα στους celebrities που έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από το post του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή ήταν η Άννα Βίσση.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια με ένα μικρό αλλά ουσιαστικό μήνυμα προς τον Τραϊανό Δέλλα, έγραψε: «Σου εύχομαι να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις ακόμα και στην απουσία της να τη νιώθεις στο πλευρό σου για πάντα».

Το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαϊου ο Τραϊανός Δέλλας ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ημέρα του γάμου του με την Γωγώ Μαστροκώστα, ενώ η λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του ράγισε καρδιές.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα μία φορά όμορφη, πάντα όμορφη, και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα».

https://www.instagram.com/reel/DY4DI2eI6Xh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης