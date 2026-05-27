Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, οικογένεια και φίλοι την Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία της ήταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους Βικτώρια, η μητέρα της και η αδελφή της, Φώφη Μαστροκώστα.

Τραϊανός Δέλλας

Βικτώρια Δέλλα

Σπαρακτική η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα - «Λουλούδι μου, άγγελέ μου»

Συντετριμμένη η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα έφτασε από νωρίς στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό για να αποχαιρετήσει την κόρη της, αρνούμενη ότι δεν θα την δει ξανά.

Τραγική φιγούρα η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα

Λίγα δευτερόλεπτα μετά έφτασε και η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα σε ένα άσπρο φέρετρο με τη μητέρα της κυριολεκτικά να καταρρέει.

«Καλώς την. Καλώς το λουλούδι μου. Καλώς το αστέρι του ουρανού. Λουλούδι μου. Άγγελέ μου. Άγγελέ μου. Άγγελέ μου» φώναζε η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα να σπεύδει να την αγκαλιάσει.

