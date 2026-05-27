Άγριο μαλλιοτράβηγμα μαμάδων σε τελετή αποφοίτησης νηπιαγωγείου στο Οχάιο

Σε ρινγκ μετατράπηκε η αίθουσα όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η τελετή αποφοίτησης μαθητών νηπιαγωγείου στο Οχάιο, όταν μία ομάδα μαμάδων πιάστηκε στα χέρια, με το βίντεο της συμπλοκής να γίνεται viral.

Η Τζέσικα Άντερσον, 28 ετών, κατηγορήθηκε για επίθεση, αφού φέρεται να άρπαξε τα μαλλιά μιας 26χρονης γυναίκας κατά τη διάρκεια της ανεξέλεγκτης συμπλοκής που ξέσπασε κοντά σε κάποιες καρέκλες μέσα στην αίθουσα του σχολείου Queen of Apostles στο Τολέδο την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με το WTOL.

Η Άντερσον ήταν η μόνη που κατηγορήθηκε για τη γενική συμπλοκή, αλλά δήλωσε στο WTVG: «Δεν ήμουν εγώ αυτή που ξεκίνησε την επίθεση». Ισχυρίζεται ότι την έβαλαν στο στόχαστρο – παρά το βίντεο που φέρεται να την δείχνει να τραβάει τα μαλλιά μιας άλλης μητέρας.

Question: Where do students learn to be violent with others?



Answer ? pic.twitter.com/ifCRFSPCUo — Fixing Education (@FixingEducation) May 22, 2026

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι το βίντεο που έγινε viral δεν αποτύπωνε πιστά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν μέσα στην αίθουσα.

«Την έβγαλα από το σωρό και τότε το χέρι της έπεσε πάνω σε μια καρέκλα», είπε. «Μετά μας περικύκλωσαν άνθρωποι και εκείνη με χτυπούσε. Δεν ήξερα τι γινόταν, οπότε άρχισα να της ανταποδίδω τα χτυπήματα.»

Στο εσωτερικό της αίθουσας ξέσπασε χάος, αφού μια διαμάχη για τις θέσεις κλιμακώθηκε.

Η Άντερσον, με τα ροζ ρούχα, φέρεται να τράβηξε τα μαλλιά της μητέρας ενός συμμαθητή που ήταν με τον πρώην σύντροφό της, και πατέρα του παιδιού, Κρεγκ Μέις, πριν η συμπλοκή τους συνεχιστεί.

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, όμως, η Άντερσον φέρεται να έριξε βρισιές σε μερικούς γονείς που προσπάθησαν να καταλάβουν κάποιες από τις θέσεις που κατηγορήθηκε ότι μονοπωλούσε.

Ο Μέις είπε στο WTVG ότι προσπάθησε να ηρεμήσει την Άντερσον, αλλά μπόρεσε να βγάλει μόνο μερικές λέξεις πριν πέσει σε ενέδρα.

«Όλη η οικογένειά της στις δύο πρώτες σειρές απλώς σηκώνεται, πέντε αγόρια, πέντε κορίτσια σηκώνονται όλοι όρθιοι, και καθώς μαλώνω με την Τζέσικα, κυριολεκτικά δεν θυμάμαι τίποτα», είπε.

«Απλώς ξέρω ότι με γρονθοκόπησαν. Μόλις με έριξαν στο έδαφος, ήταν πιθανώς 4 ή 5 άλλοι τύποι από πάνω μου που με ποδοπάτησαν, με γρονθοκόπησαν, με κλώτσησαν στο κεφάλι».

Στη συνέχεια, «αυτή [η Άντερσον] άρπαξε τη μαμά του παιδιού μου από τα μαλλιά, την τράβηξε μακριά μου και άρχισε να τη χτυπάει στο πρόσωπο· μετά, ίσως πέντε ή έξι άλλα κορίτσια έτρεξαν και την καταπάτησαν, την κλοτσούσαν και την χτυπούσαν στο πρόσωπο», είπε ο Μέις.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε αργότερα και χρειάστηκε ράμματα, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που έλαβε το WTOL 11.

Η Άντερσον συνελήφθη και κατηγορήθηκε για βαριά σωματική βλάβη – πριν αφεθεί ελεύθερη μετά την απαγγελία κατηγοριών την Παρασκευή.

Η Άντερσον τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό και του είπαν να μην έχει καμία επαφή με την άλλη μητέρα.

Πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 10 Ιουνίου. Δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η τελετή αποφοίτησης.

Δεν υπήρχαν μαθητές μέσα στην αίθουσα όταν εκτυλίχθηκε ο καυγάς.