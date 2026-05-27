Το βίντεο που τον έκαψε: 22χρονος οδηγός κατέγραψε με το κινητό τη στιγμή που προκάλεσε καραμπόλα

Η έφεση του Κόρτνι κατά της ποινής απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Ένας 22χρονος φέρθηκε με απερισκεψία, όταν έκατσε στο τιμόνι του αυτοκινήτου, κρατώντας το κινητό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μία σφοδρή καραμπόλα αυτοκινήτων και τον τραυματισμό των επιβαινόντων.

Ο Ρις Κόρτνι, καταδικάστηκε σε φυλάκιση για την πρόκληση τροχαίου τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, όταν καταγράφηκε σε βίντεο κινητού τηλεφώνου να κινείται επιθετικά μέσα σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Μπράμκοτ του Νότιγχαμσαϊρ, πριν πέσει με δύναμη στο πίσω μέρος ενός άλλου οχήματος.

Η βίαιη σύγκρουση έστειλε το αυτοκίνητο να περιστραφεί και να βγει εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα οι δύο επιβάτες του να τραυματιστούν σοβαρά και να προκληθεί ατύχημα με τρία οχήματα. Μία γυναίκα και ένας άνδρας που επέβαιναν στα οχήματα τραυματίστηκαν σοβαρά και χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 22χρονο 9 ημέρες αργότερα. Ο νεαρός οδηγός κατά την ανάκριση ισχυρίστηκε ότι ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 60 έως 70 μίλια την ώρα, αφού είχε αποφασίσει με έναν φίλο του να «οδηγήσουν στην περιοχή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό».

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον αντιμετώπισαν με καταδικαστικό βίντεο από κινητό τηλέφωνο, το οποίο έδειχνε το ασημένιο Seat του να ορμάει προς το αυτοκίνητο μπροστά του, πριν στρίψει απεγνωσμένα και συγκρουστεί με αυτό.

Αντιμέτωπος με τα αποδεικτικά στοιχεία, ο Κόρτνι παραδέχτηκε ότι οδηγούσε «λίγο γρήγορα» και επέμεινε ότι το ατύχημα τον είχε κάνει πιο προσεκτικό οδηγό.

Στη συνέχεια ομολόγησε την ενοχή του για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών λόγω επικίνδυνης οδήγησης.

Τον περασμένο Μάρτιο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών. Επίσης, του απαγορεύτηκε η οδήγηση για δύο χρόνια και εννέα μήνες και πρέπει να περάσει μια εκτεταμένη εξέταση οδήγησης προτού μπορέσει να οδηγήσει ξανά νόμιμα.

Ο Κόρτνι προσπάθησε να αμφισβητήσει την ποινή, αλλά η έφεσή του έχει από τότε απορριφθεί.