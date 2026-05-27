Το βίντεο που τον έκαψε: 22χρονος οδηγός κατέγραψε με το κινητό τη στιγμή που προκάλεσε καραμπόλα

Ο νεαρός με αποδεικτικό στοιχείο το υλικό του βίντεο καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση, και επανάληψη των εξετάσεων οδήγησης μετά από περίπου τρία χρόνια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το βίντεο που τον έκαψε: 22χρονος οδηγός κατέγραψε με το κινητό τη στιγμή που προκάλεσε καραμπόλα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 22χρονος προκάλεσε καραμπόλα και σοβαρούς τραυματισμούς οδηγώντας με το κινη στο χέρι και καταγράφηκε σε βίντεο.
  • Ο Ρις Κόρτνι καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση, απαγόρευση οδήγησης για σχεδόν τρία χρόνια και υποχρεωτική επανάληψη εξετάσεων οδήγησης.
  • Το αποδεικτικό βίντεο από κινητό ήταν καθοριστικό για την καταδίκη του, παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς του για ταχύτητα και συνθήκες οδήγησης.
  • Οι δύο επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία μετά το ατύχημα με τρία οχήματα.
  • Η έφεση του Κόρτνι κατά της ποινής απορρίφθηκε από το δικαστήριο.
Snapshot powered by AI

Ένας 22χρονος φέρθηκε με απερισκεψία, όταν έκατσε στο τιμόνι του αυτοκινήτου, κρατώντας το κινητό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μία σφοδρή καραμπόλα αυτοκινήτων και τον τραυματισμό των επιβαινόντων.

Ο Ρις Κόρτνι, καταδικάστηκε σε φυλάκιση για την πρόκληση τροχαίου τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, όταν καταγράφηκε σε βίντεο κινητού τηλεφώνου να κινείται επιθετικά μέσα σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Μπράμκοτ του Νότιγχαμσαϊρ, πριν πέσει με δύναμη στο πίσω μέρος ενός άλλου οχήματος.

Η βίαιη σύγκρουση έστειλε το αυτοκίνητο να περιστραφεί και να βγει εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα οι δύο επιβάτες του να τραυματιστούν σοβαρά και να προκληθεί ατύχημα με τρία οχήματα. Μία γυναίκα και ένας άνδρας που επέβαιναν στα οχήματα τραυματίστηκαν σοβαρά και χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 22χρονο 9 ημέρες αργότερα. Ο νεαρός οδηγός κατά την ανάκριση ισχυρίστηκε ότι ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 60 έως 70 μίλια την ώρα, αφού είχε αποφασίσει με έναν φίλο του να «οδηγήσουν στην περιοχή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό».

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον αντιμετώπισαν με καταδικαστικό βίντεο από κινητό τηλέφωνο, το οποίο έδειχνε το ασημένιο Seat του να ορμάει προς το αυτοκίνητο μπροστά του, πριν στρίψει απεγνωσμένα και συγκρουστεί με αυτό.

Αντιμέτωπος με τα αποδεικτικά στοιχεία, ο Κόρτνι παραδέχτηκε ότι οδηγούσε «λίγο γρήγορα» και επέμεινε ότι το ατύχημα τον είχε κάνει πιο προσεκτικό οδηγό.
Στη συνέχεια ομολόγησε την ενοχή του για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών λόγω επικίνδυνης οδήγησης.

Τον περασμένο Μάρτιο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών. Επίσης, του απαγορεύτηκε η οδήγηση για δύο χρόνια και εννέα μήνες και πρέπει να περάσει μια εκτεταμένη εξέταση οδήγησης προτού μπορέσει να οδηγήσει ξανά νόμιμα.

Ο Κόρτνι προσπάθησε να αμφισβητήσει την ποινή, αλλά η έφεσή του έχει από τότε απορριφθεί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ