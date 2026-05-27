Διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη: Η χώρα έχει ανάγκη από πρόσωπα που δεν έχουν προστάτες και χορηγούς

Αιχμής κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα, άφησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας αναφορικά με το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση

Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, διοργανώνει εκδήλωση - συζήτηση για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με θέμα "Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή. ΟXI στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών" Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Τη διαφωνία και απόρριψη από το ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής του νομοσχεδίου για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση που πρότεινε η κυβέρνηση εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το βράδυ σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Διεύρυνσης και στην οποία παραβρέθηκαν ηγετικά στελέχη του κόμματος, δήμαρχοι και αυτοδιοικητικά στελέχη σε δήμους και Περιφέρειες.

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στη κυβέρνηση για την ευρύτερη πολιτική που ακολουθεί και η οποία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, έχει ως συνέπεια να διευρύνονται οι ανισότητες, τονίζοντας ότι το λαός έχει επιλογή στις εκλογές κι είναι το ΠΑΣΟΚ.

Σταθερότητα δεν σημαίνει να συμβιβάζεσαι με τις ανισότητες που μεγαλώνουν. Σταθερότητα δεν σημαίνει να συνηθίζεις την αδικία, την καταπάτηση των θεσμών, του κανονισμού της Βουλής, των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Και αστάθεια δεν είναι η διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής. Από ψευτοδιλήμματα χόρτασαν οι πολίτες», συνέχισε.

Τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή θα προκύψει μαζί με την κοινωνία που είναι η δύναμη «από το λαό για το λαό κι όχι από τη διαπλοκή για τη διαπλοκή». «Ο ελληνικός λαός έχει επιλογή. Έχει προοπτική. Και αυτή η προοπτική είναι η Δημοκρατική Παράταξη:με σχέδιο επεξεργασμένο, με σοβαρό πολιτικό προσωπικό και με νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Για να αλλάξει πραγματικά η χώρα σελίδα».

« Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν «αναντικατάστατο». Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Έχει ανάγκη από πειστικό σχέδιο που δίνει διέξοδο στα προβλήματά της. Και αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί, πάντα στο φως, χωρίς εξαρτήσεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Δύναμή μας οι ρίζες μας στη κοινωνία και ο απλός κόσμος. Αυτή είναι η μοναδική παρακαταθήκη της Δημοκρατικής Παράταξης, της Παράταξης των μεγάλων προοδευτικών και κοινωνικών αλλαγών και αυτό είναι ανεπανάληπτο DNA του σύγχρονου και ανανεωμένου ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε.

Κατηγόρησε τη κυβέρνηση πως επιχειρεί να επιβάλει ένα υπόδειγμα συγκεντρωτισμού, ελέγχου και εξάρτησης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς «πίσω από τα μεγάλα λόγια περί εκσυγχρονισμού κρύβεται μια βαθιά συγκεντρωτική αντίληψη εξουσίας. Μια αντίληψη που δεν εμπιστεύεται την κοινωνία και τους αιρετούς θεσμούς».

«Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο φόβος της Νέας Δημοκρατίας για τη λαϊκή ετυμηγορία στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν διστάζουν να φέρουν ακόμη και τα εκλογικά συστήματα στα μέτρα τους. Είναι αδίστακτοι», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς μιλάμε για μια συνολική αλλαγή κουλτούρας στη λειτουργία του κράτους και της Αυτοδιοίκησης: με πραγματική αποκέντρωση εξουσιών, πόρων και ευθύνης εκεί όπου βρίσκεται ο πολίτης, στην τοπική κοινωνία. Αυτή η αλλαγή χρειάζεται καθαρές πολιτικές επιλογές και συγκεκριμένο σχέδιο, με σαφείς άξονες», πρόσθεσε και παρουσίασε τους άξονες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

- Θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της Αυτοδιοίκησης με τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ,

- Οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση

- Διοικητική αυτοτέλεια, αξιοκρατία και σύγχρονες υπηρεσίες

- Μητροπολιτική διακυβέρνηση και πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση

- Πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα και ενεργειακή δημοκρατία

- Δημοκρατία, συμμετοχή και κοινωνικό κράτος κοντά στον πολίτη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «σήμερα το αίτημα της κοινωνίας είναι ξεκάθαρο: Πολιτική αλλαγή. Όχι απλή εναλλαγή προσώπων και μηχανισμών εξουσίας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας. Αλλαγή προτεραιοτήτων. Αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα» και συμπλήρωσε πώς η χώρα έχει ανάγκη πρόσωπα πολιτικά αυτόνομα, που δεν έχουν προστάτες και χορηγούς.

Πηγή: ΑΠΕ

