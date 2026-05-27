Καιρός: Πώς θα επηρεάσει ο «θερμικός θόλος» την χώρα μας - Πάνω από τους 34 °C ο υδράργυρος

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων είναι τέτοια που ευνοεί τις συνθήκες για την μεταφορά θερμών αέριων μαζών από την βορειοδυτική Αφρική και κυρίως από την περιοχή της Αλγερίας και του Μαρόκου, ανέφερε στην πρόγνωσή του ο Γιάννης Καλλιάνος.

Αυτές οι θερμές αέριες μάζες δημιουργούν τον «θερμικό θόλο» που υφίσταται στους ισχυρούς καύσωνες, όπως στη δεδομένη περίπτωση. Αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα επεκταθούν τις επόμενες ημέρες στην βόρεια Ιταλία, στη Γαλλία και στα νότια τμήματα της Γερμανίας.

Μπορεί το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει την ΒΔ-ΚΔ Ευρώπη να μην επηρεάσει έντονα τη χώρα μας, ωστόσο ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Ο Γιάννης Καλλιάνος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να φτάσει ο υδράργυρος την Δευτέρα (1/6) ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά στις πεδινές περιοχές.

ΕΜΥ: ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 28-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι -απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-05-2026

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα πιθανώς θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης