Η Σαουδική Αραβία και η Ασία πρωτοστατούν στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων στον κόσμο

Σαουδάραβες συνομιλούν στην οδό Βασιλιά Φαχντ, μπροστά από τον πύργο Φαϊσάλ, ένα από τα ορόσημα του Ριάντ, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία κατέλαβε την πρώτη θέση στον κόσμο όσον αφορά τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης των δισεκατομμυριούχων. Όπως αναφέρει το οικονομικό δημοσίευμα Bloomberg, οι αναλυτές αποδίδουν τέτοιους δείκτες στην ενεργό εφαρμογή του κρατικού στρατηγικού προγράμματος «Vision 2030».

H πρωτοβουλία στοχεύει στη διαφοροποίηση μεγάλης κλίμακας, στη μείωση της εξάρτησης της εθνικής οικονομίας από τον πετρελαϊκό τομέα και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογικών και βιομηχανικών τομέων.

Η Σαουδική Αραβία προβλέπεται να αυξήσει τον πληθυσμό των δισεκατομμυριούχων της κατά 183% έως το 2031, τον ταχύτερο ρυθμό παγκοσμίως.

Οι αναδυόμενες οικονομίες σε όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή παράγουν δισεκατομμυριούχους πολύ πιο γρήγορα από πολλές ώριμες δυτικές αγορές.

Ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα εξακολουθούν να κυριαρχούν στον συνολικό πλούτο των δισεκατομμυριούχων, πολλοί από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους δισεκατομμυριούχων αναδύονται τώρα στη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία και μέρη της Ανατολικής Ευρώπης.

Στη δεύτερη θέση αυτής της κατάταξης βρίσκεται η Πολωνία. Οι ειδικοί εξηγούν την ενεργό ανάπτυξη της ευημερίας σε αυτή τη χώρα από τον ανεπτυγμένο βιομηχανικό τομέα και την εξαιρετικά ευνοϊκή γεωγραφική θέση στην ευρωπαϊκή περιοχή.

Η Ινδία, η Ινδονησία και η Μαλαισία έγιναν επίσης οι παγκόσμιοι ηγέτες όσον αφορά στον ρυθμό ανάπτυξης των υπερπλούσιων πολιτών. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η Ινδία παρουσιάζει ισχυρά αποτελέσματα λόγω της κλίμακας της εγχώριας οικονομίας της και της ταχείας ανάπτυξης του τομέα των τεχνολογικών startup. Η Ινδία προβλέπεται να ξεπεράσει τους 300 δισεκατομμυριούχους καθώς η δημιουργία πλούτου επιταχύνεται σε όλη την τεχνολογία, τις υποδομές και τη μεταποίηση.

Ταυτόχρονα, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας επωφελούνται σημαντικά από τη συνεχιζόμενη παγκόσμια μεταφορά παραγωγικών εγκαταστάσεων στην επικράτειά τους και τη σταθερή εισροή ξένων επενδύσεων.

Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι οι παγκόσμιες ροές κεφαλαίων το 2026 μετατοπίζονται σταδιακά από τις παραδοσιακές τους κατευθύνσεις. Νέα κέντρα υπερπλούτου σχηματίζονται όλο και περισσότερο στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οικονομικοί παρατηρητές, τα νέα κέντρα προσέλκυσης κεφαλαίων αλλάζουν τον οικονομικό χάρτη του κόσμου, ανεξάρτητα από τις γεωπολιτικές εντάσεις.