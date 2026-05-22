Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Το επίδομα παραμένει ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς να συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο

Δημήτρης Δρίζος

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης την περίοδο 2025
  • 2026 καταβληθεί στις 29 Μαΐου 2026.
  • Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιείται.
  • Το επίδομα θέρμανσης παραμένει ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο.
  • Η τρίτη δόση αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης.
  • Η καταχώριση των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα myΘέρμανση πρέπει να γίνει έως τις 30 Απριλίου 2026 για να καλυφθούν αγορές καυσίμων και καυσόξυλων έως 15 Απριλίου 2026.
Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της δεύτερης δόσης από το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026, με χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν την επόμενη πληρωμή της κρατικής ενίσχυσης.

Η δεύτερη δόση έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί στις 29 Μαΐου 2026, ενώ το ύψος του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιείται.

Το επίδομα παραμένει ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς να συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο.

Η διαδικασία πληρωμών θα ολοκληρωθεί με την τρίτη δόση, η οποία αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, που εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 αφορά αγορές καυσίμων για θέρμανση που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χειμερινή περίοδο. Καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, η β’ δόση αφορά τις ακόλουθες αγορές:

  • Καύσιμα, από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.
  • Καυσόξυλα και πέλετ, από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Καλύπτει παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως 15 Απριλίου 2026. Προσοχή! Η καταχώριση των απαραίτητων δικαιολογητικών με την αίτηση πρέπει να έχει γίνει στην πλατφόρμα myΘέρμανση έως τις 30 Απριλίου 2026.

Τα ποσά και τι πρέπει να γνωρίζετε

Το συγκεκριμένο βοήθημα για κάλυψη αναγκών θέρμανσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως τα 800 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.200 ευρώ, σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, βάσει του τύπου υπολογισμού και των προσαυξήσεων του δείκτη καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ).

Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος διαμορφώνεται με βάση:

  • Τη γεωγραφική περιοχή,
  • τις κλιματικές συνθήκες,
  • τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Άντρας βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σας αρέσει ένα εκτός δρόμου Mazda MX-5;

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΥΓΕΙΑ

Ιλαρά και Μουντιάλ 2026: Η τρέχουσα κατάσταση σε κάθε πόλη – Χάρτες και στοιχεία

07:38ΕΛΛΑΔΑ

AI κάμερες στον ΗΣΑΠ για τους «τζαμπατζήδες»: Πώς εντοπίζονται όσοι δεν πληρώνουν εισιτήριο

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ζήτηση για την ισραηλινή αμυντική τεχνολογία - Στα 15 δισ. δολάρια οι πωλήσεις το 2024

07:30ΜΑΝΤΕΙΟ

Εκβιασμός αν μπουν διόδια στο Ορμούζ λέει ο Κυριάκος, Τι είναι το 28ο καθεστώς, Η Ελπίδα της Μαρίας ήρθε με Μίκυ, Ντοστογιέφκσυ και άγχος

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ηχηρό deal στο bancassurance – Τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Η «μητέρα των μαχών» σήμερα στη Βουλή - Στο τραπέζι του ΠΑΣΟΚ και πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε Αττική και ΟΑΚΑ – Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 αστυνομικούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Aναισθησιολόγος με «φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», καταγγέλλει ο γιος της ασθενούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

04:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε ο πρωταθλητής του Nascar Κάιλ Μπους σε ηλικία 41 ετών

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

06:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: 150€ ανά τέκνο τον Ιούνιο – Ποιοι θα λάβουν χρήματα χωρίς αίτηση

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε Αττική και ΟΑΚΑ – Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 αστυνομικούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Aναισθησιολόγος με «φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», καταγγέλλει ο γιος της ασθενούς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Προβλήματα για τον Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν ίσως τον εμποδίσει να πάει στον γάμο του γιου του – Το ουράνιο φέρνει «εμπλοκή» στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ