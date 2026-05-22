Επίδομα παιδιού: 150€ ανά τέκνο τον Ιούνιο – Ποιοι θα λάβουν χρήματα χωρίς αίτηση

Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο θα λάβουν στο τέλος Ιουνίου 974.892 οικογένειες, ενώ αυξάνονται και οι δικαιούχοι που θα πάρουν επιστροφή ένα ενοίκιο τον ερχόμενο Νοέμβριο με πλαφόν τα 800 ευρώ.

Τα δύο μέτρα περιλαμβάνονται στο πακέτο των ενισχύσεων που παρουσιάστηκαν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και εντάσσονται στη δέσμη των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη στήριξη εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών απέναντι στις αυξήσεις τιμών που προκαλεί σε προϊόντα και υπηρεσίες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Διαδικασία

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων που παρουσίασαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, και οι υφυπουργοί, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά θα δοθεί με διευρυμένα και μεγαλύτερα εισοδηματικά κριτήρια από αυτά που ισχύουν για τους δικαιούχους του επιδόματος τέκνων. Η έκτακτη παροχή ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ, αφορά οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα τα οποία περιλαμβάνονται ως προστατευόμενα ή ως φιλοξενούμενα μέλη στη φορολογική τους δήλωση. Η ενίσχυση θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων που πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος.

Το μέτρο καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά (975.000 νοικοκυριά σε σύνολο 1,2 εκατ. νοικοκυριών με τέκνα) και τα ποσά θα πιστωθούν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς αίτηση, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025 και με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει καταχωρισθεί στις δηλώσεις ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN). Θα πρέπει να διευκρινιστεί ωστόσο το πώς θα πάρουν το επίδομα όσοι πληρούν μεν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρίσει το IBAN στις δηλώσεις του 2025.

Το έκτακτο επίδομα για οικογένειες με παιδιά ξεκινά από 150 ευρώ για το πρώτο παιδί και αυξάνεται κατά 150 ευρώ για κάθε παιδί εφόσον πληρούνται οι εισοδηματικές προϋποθέσεις.

Παραδείγματα

Για μια πολυμελή οικογένεια ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ξεπερνά και τα 900 ευρώ. Για παράδειγμα:

*Ενας άγαμος με ένα παιδί και εισόδημα έως 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα έως 44.000 ευρώ 300 ευρώ, με τρία παιδιά και εισόδημα έως 49.000 ευρώ 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα, πέντε και έξι ή περισσότερα παιδιά η ενίσχυση φτάνει αντίστοιχα τα 600, 750 και τουλάχιστον 900 ευρώ, με ανώτατα εισοδηματικά όρια έως 64.000 ευρώ.

*Για τα έγγαμα νοικοκυριά με εισόδημα ως 40.000 ευρώ και ένα παιδί καταβάλλεται 150 ευρώ ενίσχυση, με εισόδημα 45.000 ευρώ και δύο παιδιά καταβάλλεται ενίσχυση 300 ευρώ, με εισόδημα 50.000 ευρώ και τρία παιδιά καταβάλλεται ενίσχυση 450 ευρώ, με 55.000 ευρώ και τέσσερα παιδιά η ενίσχυση ανεβαίνει στα 600 ευρώ, με 60.000 ευρώ και πέντε παιδιά η ενίσχυση είναι 750 ευρώ και με εισόδημα 65.000 ευρώ και έξι ή περισσότερα παιδιά η ενίσχυση είναι 900 ευρώ και 150 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πέραν του έκτου. Εγγαμος με εισόδημα 50.000 ευρώ και 2 παιδιά θα πάρει 300 ευρώ, ενώ με 1 παιδί θα πάρει 150 ευρώ κ.ο.κ..

Ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Κατηγορία Υψος ενίσχυσης (€) Οριο οικογενειακού εισοδήματος (€) Επιλέξιμα νοικοκυριά Αγαμος με 1 τέκνο 150 39.000 142.751 Αγαμος με 2 τέκνα 300 44.000 72.655 Αγαμος με 3 τέκνα 450 49.000 15.440 Αγαμος με 4 τέκνα 600 54.000 3.830 Αγαμος με 5 τέκνα 750 59.000 1.032 Αγαμος με ≥6 τέκνα ≥900 64.000 525 Εγγαμος με 1 τέκνο 150 40.000 334.301 Εγγαμος με 2 τέκνα 300 45.000 322.376 Εγγαμος με 3 τέκνα 450 50.000 68.477 Εγγαμος με 4 τέκνα 600 55.000 10.888 Εγγαμος με 5 τέκνα 750 60.000 1.759 Εγγαμος με ≥6 τέκνα ≥900 65.000 857 Σύνολο 974.892

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Επιστροφή ενοικίου έως 800€ σε περισσότερους δικαιούχους

Σε περισσότερους δικαιούχους ενοικιαστές θα πληρωθεί τον Νοέμβριο η επιστροφή ενός ενοικίου, από τα μισθώματα που κατέβαλαν το 2025. Η επιστροφή είναι ίση με το 1/12 των ενοικίων που πληρώθηκαν μέσω τράπεζας το 2025 με πλαφόν επιστροφής τα 800 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Με τα νέα εισοδηματικά όρια που θα ισχύουν φέτος για άγαμους χωρίς τέκνα, το όριο αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ. Για έγγαμους, από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ ανά παιδί, ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Με τις αλλαγές αυτές, οι δικαιούχοι αυξάνονται σε περίπου 1,02 εκατομμύριο από σύνολο 1,19 εκατομμυρίων ενοικιαστών, δηλαδή στο 86% των νοικοκυριών. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για περίπου 50.000 γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα λάβουν δύο ενοίκια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσα στο έτος.

Επιστροφή ενοικίου με αυξημένα όρια