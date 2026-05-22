Τουρκία: «Απόπειρα πραξικοπήματος» καταγγέλλει ο Οζέλ μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία του CHP

Ο πρόεδρος του CHP δηλώνει ότι δεν αποχωρεί από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, αρνείται να παραδώσει την ηγεσία στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και καλεί σε κινητοποιήσεις σε όλη την Τουρκία.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Οζγκιούρ Οζέλ κατήγγειλε την καθαίρεσή του από την ηγεσία του CHP ως «απόπειρα πραξικοπήματος» και αρνείται να αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος.
  • Υποστήριξε ότι η δικαστική απόφαση αποτελεί πολιτική παρέμβαση με στόχο να περιοριστεί η αντιπολίτευση σε ελεγχόμενο ρόλο.
  • Ο Οζέλ κάλεσε τα μέλη και υποστηρικτές του CHP σε κινητοποιήσεις παντού στην Τουρκία ως αντίδραση στη δικαστική απόφαση και την κυβέρνηση.
  • Τόνισε ότι το CHP δεν θα γίνει «αντιπολίτευση του παλατιού» και συνδύασε την πίεση προς το κόμμα με τις εκλογικές του επιτυχίες έναντι του κυβερνώντος AKP.
  • Προανήγγειλε κλιμάκωση της αντίστασης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μαζικών κινητοποιήσεων που μπορεί να παραλύσουν την καθημερινότητα.
Σε μετωπική σύγκρουση οδηγείται το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην Τουρκία, μετά τη δικαστική απόφαση καθαίρεσης του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του CHP.

Ο Οζέλ αντέδρασε σε υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «απόπειρα πραξικοπήματος» κατά του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία της παράταξης στην Άγκυρα.

Μετά από πολύωρη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του CHP απευθύνθηκε σε συγκεντρωμένους υποστηρικτές έξω από τα γραφεία του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης και συσπείρωσης.

«Είχα πει ότι τα φώτα αυτού του κτηρίου δεν θα σβήσουν νωρίς απόψε. Και το είδατε, τα φώτα είναι αναμμένα. Το κόμμα λάμπει, το CHP είναι το πρώτο κόμμα της Τουρκίας, όπως την ημέρα που ιδρύθηκε», δήλωσε.

«Δεν φεύγω από το κτήριο»

Ο Οζγκιούρ Οζέλ χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση πολιτική παρέμβαση και υποστήριξε ότι στόχος είναι να επιστρέψει το CHP σε περίοδο ελεγχόμενης και αδύναμης αντιπολίτευσης.

«Σήμερα σημειώθηκε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος που ίδρυσε ο Ατατούρκ. Αυτοί οι πραξικοπηματίες δεν καταλαβαίνουν ούτε από δικαιοσύνη, ούτε από συνείδηση, ούτε από τον μόχθο του λαού», είπε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος μέχρι, όπως είπε, να αποτραπεί ο κίνδυνος πολιτικής παρέμβασης στην εσωτερική λειτουργία του CHP.

«Είμαι σε αυτό το κτήριο, είμαι στο γραφείο μου, δεν πηγαίνω πουθενά», τόνισε, προσθέτοντας ότι για την ηγεσία του κόμματος πρέπει να αποφασίζουν τα μέλη του CHP και όχι, όπως είπε, «οι δικαστικοί βραχίονες του AKP».

Απάντηση σε Κιλιτσντάρογλου και επίθεση στην κυβέρνηση

Απαντώντας στον πρώην πρόεδρο του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο Οζέλ απέρριψε τις αιτιάσεις περί προσωπικών φιλοδοξιών και επέμεινε ότι η σημερινή ηγεσία δεν θα αποδεχθεί τον ρόλο μιας ελεγχόμενης αντιπολίτευσης.

«Αρνούμαστε τις άνετες καρέκλες της αιώνιας αντιπολίτευσης. Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε», ανέφερε.

Συνδέοντας τη δικαστική απόφαση με τις εκλογικές επιτυχίες του CHP, ο Οζέλ υποστήριξε ότι η πίεση προς το κόμμα οφείλεται στο γεγονός ότι νικά το κυβερνών AKP.

«Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε. Το έγκλημά μας είναι ότι νικάμε το AKP», είπε, κάνοντας έμμεση αναφορά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στην ανάδειξη του Εκρέμ Ιμάμογλου ως υποψηφίου του CHP για την προεδρία.

Κάλεσμα στους δρόμους

Ο πρόεδρος του CHP κάλεσε τα μέλη και τους υποστηρικτές του κόμματος σε κινητοποιήσεις σε όλη την Τουρκία, ζητώντας πολιτική αντίδραση απέναντι στη δικαστική απόφαση.

«Καλώ στον αγώνα, στην αντίσταση και στις πλατείες όλους όσοι θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση», δήλωσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, προανήγγειλε κλιμάκωση της αντίδρασης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικών κινητοποιήσεων που θα παραλύσουν την καθημερινότητα.

«Αν χρειαστεί θα σταματήσουμε τη ζωή, αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε ως καταναλωτές, αλλά δεν θα παραδοθούμε», είπε.

