ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοινώνει την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μέσω Truth Social την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία.

Επικαλούμενος τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: «είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιωτικούς στην Πολωνία».

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε:

«Με αφορμή την επιτυχή εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο περήφανα υποστήριξα, καθώς και με αφορμή τη σχέση μας μαζί του, με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποστείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία.

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Δεν έχει γίνει σαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν στην προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία – που ο αντιπρόεδρος Βανς διευκρίνισε την Τρίτη πως έχει καθυστερήσει.