Τραμπ για το Ιράν: «Θα περιμένω ακόμη λίγες ημέρες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε εκ νέου αισιόδοξος για το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «στο όριο» ανάμεσα σε διπλωματική λύση και επιστροφή στον πόλεμο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Είμαστε ακριβώς στο όριο ανάμεσα στο να υπάρξει συμφωνία και στο να ξαναρχίσει ο πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ προειδοποίησε πάντως ότι, εάν οι ΗΠΑ δεν λάβουν τη «σωστή απάντηση» από το Ιράν, οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες.

«Αν δεν πάρουμε τη σωστή απάντηση, αυτό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα. Πρέπει να πάρουμε τη σωστή απάντηση. Πρέπει να είναι 100% σωστές απαντήσεις», είπε.

US President Donald Trump discusses US-Iran relations, stating he is willing to wait a few days for the "right answers to avoid war and save lives. He praised the current Iranian negotiators as reasonable and talented.

— Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) May 20, 2026



«Θα περιμένω ακόμη λίγες ημέρες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι σκοπεύει να δώσει ακόμη «λίγες ημέρες» στις διπλωματικές προσπάθειες πριν αποφασιστούν επόμενες κινήσεις.

«Συνομιλούμε με λογικούς ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν «λίγες ακόμη ημέρες» για την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση που ανταλλάχθηκε μέσω διαμεσολαβητών.

«Ελπίζω αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλους, αλλά δεν ξέρω… Αν μπορώ να σώσω ανθρώπους από το να σκοτωθούν περιμένοντας δυο ημέρες ακόμη, τότε πιστεύω ότι αξίζει», ανέφερε.

Οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται την ώρα που συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση κυρώσεων και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.