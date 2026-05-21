Σημαντική άνοδος στη Wall Street με φόντο την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (21/5) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το επενδυτικό κλίμα βοήθησε η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 645,47 μονάδων (+1,31%), στις 50.009,35 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 399,65 μονάδων (+1,55%), στις 26.270,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 79,36 μονάδων (+1,08%), στις 7.432,97 μονάδες.