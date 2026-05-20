Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για τον Ισραηλινό υπουργό: Καταδίκη από Γερμανία και Βρετανία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Η Γερμανία και η Βρετανία καταδίκασαν τη μεταχείριση ακτιβιστών από τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ως «εντελώς απαράδεκτη».
  • Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέκριναν έντονα τον Μπεν Γκβιρ για το βίντεο που τον δείχνει να χλευάζει κρατούμενους ακτιβιστές.
  • Η Βρετανία παρείχε προξενική υποστήριξη σε εμπλεκόμενους Βρετανούς υπηκόους και ζήτησε εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές για την προστασία των δικαιωμάτων τους.
  • Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα χαρακτήρισε τη μεταχείριση των ακτιβιστών από τις ισραηλινές αρχές ως «απολίτιστη» και «παράνομη σε διεθνή ύδατα».
  • Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι καταδίκασε τις ενέργειες του Μπεν Γκβιρ, τονίζοντας ότι πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του.
Μετά την Γαλλία, την Ιταλία, τον Καναδά και την Ιρλανδία που καταδίκασαν ομόφωνα τη μεταχείριση που επέδειξε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γβίρ προς τους κρατούμενους ακτιβιστές ενός πλοίου του στόλου με προορισμό τη Γάζα, τη σκυτάλη πήραν η Γερμανία και η Βρετανία.

Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ χαρακτήρισε τη μεταχείριση αυτή «εντελώς απαράδεκτη».

«Είναι θετικό το γεγονός ότι πολλές ισραηλινές φωνές —συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών— καταγγέλλουν με απόλυτη σαφήνεια τη μεταχείριση των κρατουμένων από τον υπουργό Μπεν Γβίρ για αυτό που είναι: εντελώς απαράδεκτη και ασυμβίβαστη με τις βασικές αξίες των χωρών μας», έγραψε ο Στέφεν Ζάιμπερτ στο X.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέκριναν και οι δύο έντονα τον Μπεν Γβίρ για το βίντεο. Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι είναι «πραγματικά αποτροπιασμένη» από το βίντεο. Σε δήλωση στο X, η Κούπερ ανέφερε ότι η Βρετανία βρίσκεται σε επαφή με τις οικογένειες αρκετών εμπλεκόμενων Βρετανών υπηκόων και παρέχει προξενική υποστήριξη.

«Ζητήσαμε εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές και καταστήσαμε σαφείς τις υποχρεώσεις τους να προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών μας και όλων των εμπλεκόμενων», τόνισε η Κούπερ.

Ιταλός πρόεδρος: Απολίτιστη μεταχείριση των ακτιβιστών

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα με σύντομη δήλωσή του αναφέρθηκε στη μεταχείριση της οποίας έτυχαν μέλη του στολίσκου Global Sumud Flotilla από τις ισραηλινές αρχές.

«Πρόκειται για απολίτιστη μεταχείριση ανθρώπων τους οποίους είχαν μπλοκάρει παράνομα σε διεθνή χωρικά ύδατα, μεταχείριση που αγγίζει ένα χείριστο επίπεδο, με πρωτοβουλία υπουργού της κυβέρνησης του Ισραήλ», δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος.

Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ: Ο Μπεν Γκβιρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επέκρινε σήμερα τις «αξιοκαταφρόνητες ενέργειες» του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος νωρίτερα έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή τους.

«Ομόφωνη αγανάκτηση και καταδίκη απ’ όλους τους ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους (…) για τις απεχθείς πράξεις του Μπεν Γκβιρ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Χάκαμπι.

«Ο στολίσκος ήταν μια ανόητη ενέργεια, αλλά ο Μπεν Γκβιρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του», πρόσθεσε.

