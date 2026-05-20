Αμετανόητος ο Ισραηλινός υπουργός παρά τη διεθνή κατακραυγή: «Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»

Με νέα ανάρτηση το Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απάντησε στον Ισραηλινός ΥΠΕΞ ο οποίος καταδίκασε τις πράξεις του σε βίντεο κατά ακτιβιστών

Εύη Απολλωνάτου

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

  • Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δεν ανακάλεσε τις πράξεις και δηλώσεις του παρά την καταδίκη από την κυβέρνηση και τη διεθνή κατακραυγή.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβιρ επαίσχυντη και βλαπτική για το κράτος.
  • Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ιρλανδία ζήτησαν εξηγήσεις και άμεση απελευθέρωση των κρατούμενων ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στόλο της Γάζας.
  • Η ιταλική κυβέρνηση απαίτησε συγγνώμη από το Ισραήλ για τη μεταχείριση των ακτιβιστών και ανέλαβε μέτρα για την απελευθέρωση των Ιταλών πολιτών.
  • Στο επίμαχο βίντεο εμφανίζονται κρατούμενοι ακτιβιστές με δεμένα χέρια, γεγονός που προκάλεσε καταδίκη από τον ισραηλινό πρωθυπουργό και άλλους αξιωματούχους.
Δεν κάνει βήμα πίσω από τα όσα έπραξε και είπε σε βίντεοκατά ακτιβιστών που κρατούνται ο υπουργός του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδειξε να αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή αλλά και την καταδίκη από την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Υπάρχουν ορισμένοι στην κυβέρνηση που ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το Ισραήλ δεν είναι το παιχνιδάκι που το κάνουν ό,τι θέλουν», ανέφερε σε ανάρτηση ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας.

«Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και συμμερίζεται τη Χαμάς θα δεχτεί τη σφαλιάρα και δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο», τόνισε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο υπουργός είχε επισυνάψει στην ανάρτηση την δήλωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ ο οποίος έγραψε: Με αυτή την επαίσχυντη συμπεριφορά, προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας – και δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέτρεψες τις τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των IDF μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι. Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».

Αρκετοί αξιωματούχοι των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) δήλωσαν στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό KAN News ότι ο Μπεν-Γκβίρ «εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να τραβήξει την προσοχή».

Νετανιάχου: Ο τρόπος που αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε την πράξη του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή να απελαθούν οι ακτιβιστές το συντομότερο δυνατό.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προκλητικές νηοπομπές υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νηοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Διεθνής καταδίκη

Διεθνή καταδίκη έχει προκαλέσει το βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο χλευάζει κρατούμενους ακτιβιστές από τον στόλο της Γάζας. Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις στο έδαφος τους ενώ η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των Ιρλανδών ακτιβιστών.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έδωσε εντολή να κληθεί ο πρέσβης του Ισραήλ «για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και να λάβουμε εξηγήσεις». «Ό,τι κι αν πιστεύει κανείς για αυτό το στόλο — και έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την αποδοκιμασία μας για αυτή την πρωτοβουλία — οι πολίτες μας που συμμετέχουν σε αυτόν πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε σε ανάρτηση στο Χ ο Μπαρό.

Σε άλλη δήλωσή της, η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν Μακέντι, τόνισε όότι είναι «αποτροπιασμένη και συγκλονισμένη από το βίντεο» που δημοσίευσε ο Μπεν Γκβίρ, «στο οποίο οι παράνομα κρατούμενοι συμμετέχοντες της παγκόσμιας αποστολής Sumud, μεταξύ των οποίων και Ιρλανδοί πολίτες, δεν αντιμετωπίζονται με την πρέπουσα αξιοπρέπεια και σεβασμό».

«Ο πρέσβης της Ιρλανδίας στο Ισραήλ ζήτησε άμεσες διαβεβαιώσεις ότι η ευημερία και η ασφάλεια όλων των Ιρλανδών πολιτών διασφαλίζονται και ότι τους παρέχεται κάθε προστασία που δικαιούνται βάσει του διεθνούς δικαίου. Ζήτησα επίσης την άμεση απελευθέρωσή τους», δήλωσε η Μακέντι.

Στο βίντεο που μοιράστηκε ο Ισραηλινός υπουργός, το οποίο καταδίκασαν ο πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σάαρ φαίνονται ακτιβιστές να γονατίζουν με δεμένα χέρια και να μεταφέρονται σε σκηνές.

Ιταλία: Απατεί συγγνώμη και καλεί για εξηγήσεις τον Ισραηλινό πρέσβη

Η ιταλική κυβέρνηση δήλωσε την Τρίτη ότι η μεταχείριση από το Ισραήλ των ακτιβιστών του στόλου που προσπαθούσαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα ήταν απαράδεκτη και ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Σε μια δήλωση σε σκληρό τόνο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφεραν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και για την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται μεταχείριση που προσβάλλει την προσωπική τους αξιοπρέπεια», τόνισαν.

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή της «λαμβάνει αμέσως, στα υψηλότερα θεσμικά επίπεδα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών».

