Συνολάκης για την οσμή αερίου στην Αττική: «Το ότι πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε»

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών τόνισε ότι το πρόβλημα παραμένει, καθώς δεν έχουν γίνει σωστές μετρήσεις για να δοθεί μία επίσημη εξήγηση σχετικά με την προέλευση της δυσοσμίας

Ανθή Κουρεντζή

  • Η προέλευση της οσμής αερίου στην Αττική παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχουν γίνει επαρκείς και σωστές μετρήσεις.
  • Υπάρχουν υποψίες ότι η δυσοσμία μπορεί να σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, ειδικά την Ψυττάλεια, η οποία λαμβάνει συνεχείς αλλά ασαφείς μετρήσεις.
  • Η έλλειψη σαφών δεδομένων από μετρήσεις αέριας ρύπανσης και θαλάσσιων συνθηκών καθιστά δύσκολη την επίσημη εξήγηση του φαινομένου.
  • Φυσικά φαινόμενα όπως το upwelling μπορεί να συνέβαλαν στην απελευθέρωση αερίων ή ιζημάτων από τον βυθό του Σαρωνικού.
  • Παρά τη γρήγορη διάχυση της οσμής λόγω ανέμου, το πρόβλημα δεν έχει λήξει και απαιτούνται άμεσες και ενδελεχείς μετρήσεις για να διαπιστωθεί η αιτία.
Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την αιτία της οσμής που έμοιαζε με αέριο και αναστάτωσε την Τρίτη (19/5) την Αττική, καθώς 24 ώρες μετά την εμφάνιση του φαινομένου, κανείς δεν μπορεί να δώσει επισήμως μία εξήγηση για την άγνωστη δυσοσμία.

Οι ειδικοί δίνουν τη δική τους εκδοχή χαρτογραφώντας πώς μπορεί να ταξίδεψε η μυρωδιά με βάση τους ανέμους, ψάχνοντας την πηγή.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στο Live News ανέφερε ανέφερε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να υπάρχει μία άρνηση, να λέμε “εντάξει, μπορεί να μην είναι το φυσικό αέριο”, και αυτό το δέχομαι. Από κει και πέρα, στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, το καλοκαίρι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα με τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων. Περνάς, και ορισμένες ώρες της ημέρας μπορεί να έχεις μία μεγάλη δυσοσμία. Δηλαδή, όταν έχεις μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων στην Ευρώπη, στην Ψυττάλεια, δεν μπορείς αυτό να πεις κατευθείαν “α, δεν έχει καμία σχέση“. Μίλησα με διάφορους για την Ψυττάλεια, με πήραν τηλέφωνο, λένε “μα παίρνουμε συνεχώς μετρήσεις”. Θα πεις, συνεχώς μετρήσεις; Κάθε ένα λεπτό; Κάθε 10 λεπτά; Κάθε μέρα; Κάθε πότε παίρνετε μετρήσεις; Πού τις παίρνετε τις μετρήσεις; Γιατί ακόμα δεν έχει βγει αυτό; Ποιο είναι το στάνταρ δηλαδή, συνήθως ποιες είναι οι τιμές αν θέλετε, όταν δεν έχουμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, σε σχέση με τώρα που έχουμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες;».

«Δεν έγιναν σωστές μετρήσεις»

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ‒και ενώ υπάρχουν σταθμοί, είμαι σίγουρος, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει σταθμούς μέτρησης, δεν ξέρω πόσοι και πού είναι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει‒ τι μετράνε; Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε. Συγχρόνως, πρέπει να δούμε τι γίνεται στη θάλασσα. Δεν αρκεί δηλαδή να ακούσουμε ότι “όλα πάνε καλά”, να δούμε τι έχει γίνει. Ένα άλλο φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να έχει γίνει, είναι το λεγόμενο upwelling, το οποίο σημαίνει ότι νερά, τα οποία είναι συνήθως κοντά στον πυθμένα, κάτω από σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες (με τα ρεύματα, με τη θερμοκρασία), μπορεί να ανεβούν στην επιφάνεια. Και αυτά, συνήθως, μεταφέρουν μαζί τους ιζήματα ή αέρια. Σας θυμίζω ότι ο Σαρωνικός είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος. Μέχρι να ανοίξει η Ψυττάλεια ‒και η Ψυττάλεια άνοιξε περίπου πριν από 30 χρόνια, τώρα‒ πετούσαμε σχεδόν όλα τα λύματα χωρίς κανένα καθαρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιος οργανισμός παρακολουθεί τον βυθό, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, κανονικά αυτό πρέπει να γίνει. Όπως φάνηκε, επειδή δεν κράτησε πάρα πολύ, επειδή υπήρχε άνεμος ο οποίος ουσιαστικά έκανε διάχυση ‒οτιδήποτε κι αν ήταν, έγινε πολύ γρήγορη διάχυση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασε, τελείωσε… Δηλαδή, θα είναι τεράστια απώλεια, αν θέλετε, κοινωνική μας απώλεια, να μην καταλάβουμε από πού προήλθε. Αν δεν έγιναν σωστές μετρήσεις, πρέπει να γίνουν οι μετρήσεις. Τώρα! Απορώ γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή, τουλάχιστον, άνθρωποι με φουσκωτά να παίρνουν μετρήσεις, ή το Εθνικό μας Ωκεανογραφικό σκάφος, το “Αιγαίο”, να παίρνει μετρήσεις στην υδάτινη στήλη, να καταλάβουμε τι έχει γίνει», κατέληξε ο κ. Συνολάκης.

