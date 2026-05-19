Πηγές Πυροσβεστικής για οσμή αερίου - «Δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη»

Snapshot Στα νότια προάστια της Αττικής έγινε αισθητή έντονη μυρωδιά αερίου, προκαλώντας ανησυχία και προληπτικές εκκενώσεις κτιρίων και σχολείων.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε πολλαπλές κλήσεις και διενεργεί ελέγχους, χωρίς όμως να εντοπίσει μέχρι στιγμής διαρροή ή βλάβη.

Ο διαχειριστής του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου και η ΕΝΑΟΝ EDA δεν διαπίστωσαν προβλήματα ή διαρροές στις εγκαταστάσεις και το δίκτυο διανομής.

Το Λιμενικό Σώμα πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου χωρίς να εντοπίσει ενδείξεις διαρροής.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους και έχουν ενημερωθεί οι σχετικοί φορείς χωρίς να υπάρχει επίσημη ένδειξη επικίνδυνης διαρροής.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους των νοτίων προαστίων της Αττικής η έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από το πρωί σε διάφορες περιοχές, όπως Άλιμος, Παλαιό Φάληρο, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Άγιος Δημήτριος και άλλες γειτονικές περιοχές. Η οσμή ήταν κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ακόμη και προληπτικές εκκενώσεις σχολείων και κτιρίων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται από νωρίς δεκάδες κλήσεις πολιτών που ανέφεραν έντονη οσμή υγραερίου σε διάφορα σημεία της Αττικής.

Τι αναφέρει η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, το κέντρο επιχειρήσεων έχει δεχθεί από τις 11:40 και μετά πολλαπλές αναφορές για μυρωδιά αερίου. Άμεσα τέθηκαν σε κίνηση οχήματα και πληρώματα της Πυροσβεστικής, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους σε διάφορα σημεία για τον εντοπισμό της πιθανής πηγής.

Όπως τονίζουν πηγές της Πυροσβεστικής, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο συγκεκριμένο σημείο διαρροής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με προσοχή σε όλο το εύρος των αναφορών.

Έλεγχοι σε δίκτυα και εγκαταστάσεις

Παράλληλα, ο διαχειριστής εθνικού συστήματος φυσικού αερίου αναφέρει ότι δεν προκύπτει καμία ένδειξη διαρροής ή τεχνικής βλάβης ούτε στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ούτε στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου.

Αντίστοιχα, και η ΕΝΑΟΝ EDA αναφέρει ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο διανομής δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα ή αστοχία.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος προχώρησε επίσης σε ελέγχους που αφορούν πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό ή ένδειξη διαρροής.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε διάφορα σημεία της Αττικής, προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση της οσμής, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη για επικίνδυνη διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου.

