ΔΕΣΦΑ για οσμή αερίου: «Δεν προέρχεται από το δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις μας»

Snapshot Η ΔΕΣΦΑ διαψεύδει ότι η έντονη οσμή αερίου στην Αττική προέρχεται από το δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις της.

Ο διαχειριστής του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου επισημαίνει ότι το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από τις περιοχές όπου ανιχνεύτηκε η οσμή.

Η ανακοίνωση της ΔΕΣΦΑ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου από το δίκτυό της στο λεκανοπέδιο.

Η έντονη οσμή αερίου που πλανάται πάνω από το λεκανοπέδιο της Αττικής προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες, καθώς υπήρξαν φόβοι για εκτεταμένη διαρροή αερίου.

Η ΔΕΣΦΑ, που είναι ο διαχειριστής εθνικού συστήματος φυσικού αερίου, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει διαρροή στο δίκτυό της. Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb.gr με εκπρόσωπο της εταιρείας, από την πλευρά του Οργανισμού επισημαίνεται ότι «οι οσμές δεν σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις ή με το δίκτυο μας. Ο ΔΕΣΦΑ είναι ο διαχειριστής του υψηλού δικτύου, το οποίο δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές».

Η ανακοίνωση του ΔΕΣΦΑ

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΔΕΣΦΑ αναφέρει τα εξής: «Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

