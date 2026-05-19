Αναστάτωση στη Νάουσα σε αγώνα δρόμου - Παιδιά χάθηκαν αφού ακολούθησαν λάθος διαδρομή

«Τα παιδιά εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και ο συναγερμός που είχε σημάνει έληξε», όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος Νάουσας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αναστάτωση στη Νάουσα σε αγώνα δρόμου - Παιδιά χάθηκαν αφού ακολούθησαν λάθος διαδρομή
Pexels.com
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κατά τη διάρκεια παιδικού αγώνα στη Νάσα, παιδιά ακολούθησαν λάθος διαδρομή, προκαλώντας ανησυχία στους γονείς και διοργανωτές.
  • Τα παιδιά εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και ο συναγερμός που είχε σημάνει έληξε.
  • Η αρμόδια αντιδήμαρχος ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς και δεσμεύτηκε για διερεύνηση του περιστατικού και λήψη μέτρων πρόληψης.
  • Η ασφάλεια των παιδιών είναι απόλυτη προτεραιότητα και θα βελτιωθεί η οργάνωση των παιδικών διαδρομών σε μελλοντικές διοργανώσεις.
  • Η Ελληνική Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του παιδικού αγώνα των 1.000 μέτρων, στο πλαίσιο του 22ου Αγώνα Θυσίας, που διοργάνωσε ο δήμος Νάουσας και η Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, το πρωί της Κυριακής (17/5).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού του δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, Χριστίνας Ράλλη, «κατά τη διάρκεια της παιδικής διαδρομής δημιουργήθηκε σύγχυση, με αποτέλεσμα τα παιδιά που συμμετείχαν να ακολουθήσουν λανθασμένη πορεία και να καθυστερήσει η επιστροφή τους στον τερματισμό. Η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε, απολύτως δικαιολογημένα, ανησυχία στους γονείς, στους διοργανωτές και σε όλους όσοι βρίσκονταν στον χώρο». Και εξηγεί πως «το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και ο συναγερμός που είχε σημάνει έληξε. Ωστόσο, η αγωνία που βίωσαν οι γονείς τους είναι κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο».

Και τόνισε πως: «ως αρμόδια Αντιδήμαρχος, ζητώ προσωπικά συγγνώμη από κάθε γονέα και κάθε οικογένεια που ανησύχησε. Η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό θα εξεταστούν με προσοχή όλα όσα συνέβησαν, σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον».

Αναλυτικά η δήλωση της αντιδημάρχου:

«Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στα παιδιά και τους γονείς τους, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου συγγνώμη για την αναστάτωση και την αγωνία που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του παιδικού αγώνα των 1.000 μέτρων, στο πλαίσιο του 22ου Αγώνα Θυσίας, που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και η Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της παιδικής διαδρομής δημιουργήθηκε σύγχυση, με αποτέλεσμα τα παιδιά που συμμετείχαν να ακολουθήσουν λανθασμένη πορεία και να καθυστερήσει η επιστροφή τους στον τερματισμό. Η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε, απολύτως δικαιολογημένα, ανησυχία στους γονείς, στους διοργανωτές και σε όλους όσοι βρίσκονταν στον χώρο.

Το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και ο συναγερμός που είχε σημάνει έληξε. Ωστόσο, η αγωνία που βίωσαν οι γονείς τους είναι κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.

Οι αιρετοί που έχουμε τιμηθεί με αξιώματα, οφείλουμε να βγαίνουμε μπροστά και να αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία συμβαίνει στον τομέα μας, ασχέτως αντικειμενικών ευθυνών. Αυτό επιτάσσουν η ηθική και η αξιοπρέπεια.
Ως εκ τούτου, ως αρμόδια Αντιδήμαρχος, ζητώ προσωπικά συγγνώμη από κάθε γονέα και κάθε οικογένεια που ανησύχησε. Η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό θα εξεταστούν με προσοχή όλα όσα συνέβησαν, σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους ανθρώπους του Δήμου και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς και το Νοσοκομείο που ενημερώθηκε προληπτικά, για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Ο 22ος Αγώνας Θυσίας αποτελεί έναν θεσμό με ιδιαίτερη αξία για τη Νάουσα, την ιστορία και τη νέα γενιά της πόλης μας. Το γεγονός ότι οι υπόλοιπες διαδρομές πραγματοποιήθηκαν κανονικά, με τη συμμετοχή περίπου 400 αθλητών, δεν αναιρεί την ανάγκη να σταθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο περιστατικό που συνέβη στον παιδικό αγώνα.

Με σεβασμό προς τα παιδιά, τους γονείς και όλους τους συμμετέχοντες, δεσμευόμαστε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της οργάνωσης και της ασφάλειας των παιδικών διαδρομών σε μελλοντικές διοργανώσεις».

Με πληροφορίες από voria.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22ΚΟΣΜΟΣ

Σκότωσε 17χρονη Πακιστανή influencer ομορφιάς επειδή τον απέρριψε - Καταδικάστηκε σε θάνατο

16:21LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το πολυσυζητημένο τηλεοπτικό μέλλον και η αινιγματική δήλωση

16:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»... έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Άλσους ΔΕΗ

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Νew Υork Times: Ποιες χώρες κερδίζουν δισ. δολάρια από τον πόλεμο στο Ιράν και ποιες είναι οι χαμένες - Το απίστευτο ποσό που κέρδισαν Αμερικάνοι επενδυτές

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση της ασυλίας του Νίκου Παππά αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για καταγγελία εξύβρισης

15:50ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους: Θετική αξιολόγηση από τους ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά: Δείτε βίντεο από τις δοκιμαστικές διαδρομές

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

15:37LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Έκανε γιόγκα σε πολυτελές γιοτ φορώντας εντυπωσιακό μπικίνι

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Νάουσα σε αγώνα δρόμου - Παιδιά χάθηκαν αφού ακολούθησαν λάθος διαδρομή

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Καρυστιανού και Αυγερινού σε Καραχάλιο, μετά τις αναφορές περί «εντολής ίδρυσης κόμματος από τη Μόσχα»

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Αναποδογύρισε φορτηγό έξω από τον Βόλο - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων για οσμή αερίου: Συνεχίζονται οι έλεγχοι

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διακοπές με voucher: Ρεκόρ όλων των εποχών με 800.000 αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό το 2026

15:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά μαθήματα

15:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΣΦΑ στο Newsbomb για οσμή αερίου: «Δεν προέρχεται από το δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις μας»

15:15ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Επιβράδυνση παρουσιάζουν οι κλινικές μελέτες στη χώρα μας - 160 εκατ. ευρώ το 2025

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα - Δύο τραυματίες

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που έχει γίνει ο νέος ευρωπαϊκός προορισμός διακοπών: Φθηνότερη από Ισπανία και Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στα Νότια προάστια λόγω έντονης οσμής αερίου - Εκκενώθηκαν σχολεία

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διακοπές με voucher: Ρεκόρ όλων των εποχών με 800.000 αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό το 2026

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Κομισιόν σε Τουρκία: «Μηδενική ανοχή» στην παράνομη αλιεία

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που έχει γίνει ο νέος ευρωπαϊκός προορισμός διακοπών: Φθηνότερη από Ισπανία και Ελλάδα

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Καρυστιανού και Αυγερινού σε Καραχάλιο, μετά τις αναφορές περί «εντολής ίδρυσης κόμματος από τη Μόσχα»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ