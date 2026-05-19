Αναστάτωση στη Νάουσα σε αγώνα δρόμου - Παιδιά χάθηκαν αφού ακολούθησαν λάθος διαδρομή

Snapshot Κατά τη διάρκεια παιδικού αγώνα στη Νάσα, παιδιά ακολούθησαν λάθος διαδρομή, προκαλώντας ανησυχία στους γονείς και διοργανωτές.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και ο συναγερμός που είχε σημάνει έληξε.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς και δεσμεύτηκε για διερεύνηση του περιστατικού και λήψη μέτρων πρόληψης.

Η ασφάλεια των παιδιών είναι απόλυτη προτεραιότητα και θα βελτιωθεί η οργάνωση των παιδικών διαδρομών σε μελλοντικές διοργανώσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του παιδικού αγώνα των 1.000 μέτρων, στο πλαίσιο του 22ου Αγώνα Θυσίας, που διοργάνωσε ο δήμος Νάουσας και η Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, το πρωί της Κυριακής (17/5).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού του δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, Χριστίνας Ράλλη, «κατά τη διάρκεια της παιδικής διαδρομής δημιουργήθηκε σύγχυση, με αποτέλεσμα τα παιδιά που συμμετείχαν να ακολουθήσουν λανθασμένη πορεία και να καθυστερήσει η επιστροφή τους στον τερματισμό. Η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε, απολύτως δικαιολογημένα, ανησυχία στους γονείς, στους διοργανωτές και σε όλους όσοι βρίσκονταν στον χώρο». Και εξηγεί πως «το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και ο συναγερμός που είχε σημάνει έληξε. Ωστόσο, η αγωνία που βίωσαν οι γονείς τους είναι κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο».

Και τόνισε πως: «ως αρμόδια Αντιδήμαρχος, ζητώ προσωπικά συγγνώμη από κάθε γονέα και κάθε οικογένεια που ανησύχησε. Η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό θα εξεταστούν με προσοχή όλα όσα συνέβησαν, σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον».

Αναλυτικά η δήλωση της αντιδημάρχου:

«Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στα παιδιά και τους γονείς τους, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου συγγνώμη για την αναστάτωση και την αγωνία που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του παιδικού αγώνα των 1.000 μέτρων, στο πλαίσιο του 22ου Αγώνα Θυσίας, που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και η Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της παιδικής διαδρομής δημιουργήθηκε σύγχυση, με αποτέλεσμα τα παιδιά που συμμετείχαν να ακολουθήσουν λανθασμένη πορεία και να καθυστερήσει η επιστροφή τους στον τερματισμό. Η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε, απολύτως δικαιολογημένα, ανησυχία στους γονείς, στους διοργανωτές και σε όλους όσοι βρίσκονταν στον χώρο.

Το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και ο συναγερμός που είχε σημάνει έληξε. Ωστόσο, η αγωνία που βίωσαν οι γονείς τους είναι κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.

Οι αιρετοί που έχουμε τιμηθεί με αξιώματα, οφείλουμε να βγαίνουμε μπροστά και να αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία συμβαίνει στον τομέα μας, ασχέτως αντικειμενικών ευθυνών. Αυτό επιτάσσουν η ηθική και η αξιοπρέπεια.

Ως εκ τούτου, ως αρμόδια Αντιδήμαρχος, ζητώ προσωπικά συγγνώμη από κάθε γονέα και κάθε οικογένεια που ανησύχησε. Η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό θα εξεταστούν με προσοχή όλα όσα συνέβησαν, σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους ανθρώπους του Δήμου και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς και το Νοσοκομείο που ενημερώθηκε προληπτικά, για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Ο 22ος Αγώνας Θυσίας αποτελεί έναν θεσμό με ιδιαίτερη αξία για τη Νάουσα, την ιστορία και τη νέα γενιά της πόλης μας. Το γεγονός ότι οι υπόλοιπες διαδρομές πραγματοποιήθηκαν κανονικά, με τη συμμετοχή περίπου 400 αθλητών, δεν αναιρεί την ανάγκη να σταθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο περιστατικό που συνέβη στον παιδικό αγώνα.

Με σεβασμό προς τα παιδιά, τους γονείς και όλους τους συμμετέχοντες, δεσμευόμαστε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της οργάνωσης και της ασφάλειας των παιδικών διαδρομών σε μελλοντικές διοργανώσεις».

Με πληροφορίες από voria.gr

Διαβάστε επίσης