Δήμος Αθηναίων για οσμή αερίου: Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Ο Δήμος Αθηναίων με ανακοίνωση του αναφέρει ότι έχει επικοινωνήσει με την Πυροσβεστική, που επιβεβαίωσε παρόμοιες αναφορές και σε άλλους δήμους της Αττικής.

  • Στην Αττική καταγράφονται πολλές αναφορές για έντονη οσμή φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.
  • Πεζοπόρα τμήματα της εταιρείας φυσικού αερίου πραγματοποιούν ελέγχους στο δίκτυο και σε περιοχές όπου έχουν αναφερθεί οι οσμές.
  • Ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύεται να παρέχει περαιτέρω ενημερώσεις για την εξέλιξη της κατάστασης.
Έντονη οσμή αερίου εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία σε περιοχές της Αττικής, με κατοίκους να αναφέρουν πως η μυρωδιά έγινε αισθητή κατά τόπους σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου.

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων ανέφερε ότι «έχουν καταγραφεί πολλές αναφορές για οσμή φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της πόλης. Όπως σημειώνεται, έχει υπάρξει ήδη επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ενημέρωσε ότι αντίστοιχες αναφορές έχουν καταγραφεί και σε άλλους δήμους της Αττικής».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, «έχουν αναπτυχθεί πεζοπόρα τμήματα της εταιρείας φυσικού αερίου, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους στο δίκτυο και στις περιοχές όπου έχουν γίνει οι αναφορές».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Στον Δήμο Αθηναίων έχουν έρθει πολλές αναφορές για οσμή φυσικου αερίου σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική οι οποίοι μας ενημέρωσαν οτι έχουν πολλές αναφορές και σε άλλες περιοχές και Δήμους του Λεκανοπεδίου και ήδη υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα ελέγχου της εταιρείας φυσικού αερίου που διενεργεί ελέγχους.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση.

