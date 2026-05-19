Διακοπές με voucher: Ρεκόρ όλων των εποχών με 800.000 αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό το 2026

Η ακρίβεια στις τιμές διαμονής και μετακίνησης οδηγεί όλο και περισσότερους πολίτες στις επιδοτούμενες διακοπές

Ζωή Μακρυγιάννη

  • Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό το 2026 ξεπέρασαν τις 800.000, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής σε σχέση με τις 535.864 του προηγούμενου έτους.
  • Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού καλύπτει έως 6 διανυκτερεύσεις, επιδοτούμενα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αυξημένες επιδοτήσεις σε περιόδους αιχμής.
  • Νέο ειδικό πρόγραμμα επιδότησης διακοπών ενεργοποιήθηκε για συνταξιούχους, με μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των αυξημένων τιμών στον τουρισμό.
  • Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο, ενώ η αυξημένη ζήτηση στον Κοινωνικό Τουρισμό καλύπτει εν μέρει την καθυστέρηση στην έναρξη του προγράμματος.
  • Η αύξηση των τιμών διαμονής και μετακίνησης οδηγεί πολλά νοικοκυριά στη χρήση επιδοτούμενων προγραμμάτων ως βασική επιλογή για διακοπές.
Με την ακρίβεια να πιέζει τα νοικοκυριά και τις τιμές στον τουρισμό να καταγράφουν σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται σε προγράμματα επιδότησης για να εξασφαλίσουν λίγες ημέρες διακοπών.

Τα διαθέσιμα στοιχεία, κυρίως από τον Κοινωνικό Τουρισμό, που αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόγραμμα της χώρας, καταγράφουν εκρηκτική αύξηση στη ζήτηση, ενώ παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται και στα υπόλοιπα προγράμματα: «Τουρισμός για Όλους», Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους και Αγροτική Εστία του ΟΠΕΚΑ.

Κοινωνικός Τουρισμός: Εκρηκτική ζήτηση και αριθμοί-ρεκόρ

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ το 2026 ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υποβλήθηκαν πάνω από 800.000 αιτήσεις, την ώρα που πέρυσι είχαν υποβληθεί 535.864. Επιπλέον, η διαδικασία των αιτήσεων ξεκίνησε νωρίτερα από άλλες χρονιές, ήδη από τον Απρίλιο, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης και καλύτερης διαχείρισης της ζήτησης.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα:

  • Έως 6 διανυκτερεύσεις σε συνεργαζόμενα καταλύματα
  • Επιδοτούμενα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
  • Αυξημένες επιδοτήσεις σε περιόδους αιχμής

Οι αιτήσεις έκλεισαν στις 29 Απριλίου, ενώ αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τους δικαιούχους των 300.000 επιταγών (voucher) που θα δοθούν από το πρόγραμμα.

Αν και τα πλήρη συγκριτικά στοιχεία για το 2026 βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, η ανοδική τάση στη ζήτηση είναι ήδη εμφανής. Η υπέρβαση των 800.000 αιτήσεων εφέτος συνιστά ιστορικό υψηλό, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμα έχει πλέον μετατραπεί από «κοινωνική παροχή» σε βασικό εργαλείο πρόσβασης στις διακοπές.

Το 2026 ενεργοποιήθηκε και το ειδικό πρόγραμμα για συνταξιούχους (πρώην ΟΑΕΕ). Οι αιτήσεις ξεκίνησαν αρχές του μήνα και έκλεισαν στις 13 Μαΐου. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής, το ενδιαφέρον εκτιμάται πως θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πληθυσμιακή ομάδα με περιορισμένα εισοδήματα και οι αυξήσεις στις τιμές του τουρισμού πλήττουν δυσανάλογα τους συνταξιούχους.

Σε αναμονή ο «Τουρισμός για Όλους»

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» δεν έχει ενεργοποιηθεί προς το παρόν, αν και αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Μάιο. Παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της εγχώριας τουριστικής ζήτησης, φέτος δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα σαφή στοιχεία για αιτήσεις. Αυτό δημιουργεί ένα κενό, το οποίο φαίνεται να καλύπτεται, τουλάχιστον εν μέρει, από την αυξημένη ζήτηση στον Κοινωνικό Τουρισμό.

Αγροτική Εστία ΟΠΕΚΑ: Σταθερή επιλογή για ειδικές ομάδες

Το πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ απευθύνεται κυρίως σε αγροτικό πληθυσμό και ευάλωτες ομάδες. Αν και δεν υπάρχουν ακόμα επικαιροποιημένα στοιχεία για το 2026, παραδοσιακά, οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω ΚΕΠ και η περίοδος αιτήσεων ξεκινά συνήθως στις αρχές καλοκαιριού.

Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, ωστόσο εκτιμάται ότι και εδώ υπάρχει αυξητική τάση, ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής πίεσης στην περιφέρεια.

Η ακρίβεια ως βασικός παράγοντας για τη «στροφή» στα voucher

Πίσω από τους αριθμούς, η βασική αιτία είναι ξεκάθαρη και δεν είναι άλλη από το κόστος των διακοπών. Τα τελευταία χρόνια οι τιμές στις διαμονές και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ το συνολικό κόστος ενός ταξιδιού έχει γίνει απαγορευτικό για πολλά νοικοκυριά, ιδίως όταν μιλάμε για οικογένειες με παιδιά.

Αν και στο παρελθόν τα προγράμματα θεωρούνταν συμπληρωματική επιλογή, πλέον για αρκετούς ίσως να αποτελούν τη μοναδική δυνατότητα διακοπών, γεγονός που διαφαίνεται και από την εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων στα προγράμματα.

Παρόλο που η γενική στρατηγική των προγραμμάτων στοχεύει στην κοινωνική στήριξη και στην ενίσχυση της τουριστικής οικονομίας, η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά, καθώς οι αιτήσεις είναι εκατοντάδες χιλιάδες και ο αριθμός των επιταγών που θα δοθούν είναι αρκετά μικρότερος.

Τα προγράμματα επιδότησης αποτελούν πλέον βασικό μηχανισμό πρόσβασης στις διακοπές, καταγράφοντας ραγδαία αύξηση συμμετοχών, ενώ αντανακλούν παράλληλα και την οικονομική πραγματικότητα των νοικοκυριών, κάνοντας τις επιδοτούμενες διακοπές τον «κανόνα» για ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

