Πώς αλλάζει τις καλοκαιρινές μας διακοπές ο πόλεμος στο Ιράν - Το «Plan B» για εκατομμύρια τουρίστες

Η παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, σύνθετη πραγματικότητα, με φόντο τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή

Νατάσα Παυλοπούλου

Πώς αλλάζει τις καλοκαιρινές μας διακοπές ο πόλεμος στο Ιράν - Το «Plan B» για εκατομμύρια τουρίστες
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αύξηση των τιμών πετρελαίου οδηγούν σε σημαντική αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων και σε οικονομικές δυσκολίες για πολλές αεροπορικές εταιρείες.
  • Οι τουρίστες προσαρμόζουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια επιλέγοντας κοντινούς προορισμούς, αποφεύγοντας μεγάλους αεροπορικούς κόμβους της Μέσης Ανατολής και προτιμώντας μέσα μεταφοράς που δεν εξαρτώνται από το πετρέλαιο.
  • Οι πωλήσεις εισιτηρίων για σιδηροδρομικά δίκτυα, όπως η Eurostar, καταγράφουν σημαντική αύξηση, ενώ αυξάνονται και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής λόγω της αβεβαιότητας.
  • Οι χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, θεωρούνται ασφαλείς και δημοφιλείς προορισμοί, λόγω της γεωγραφικής τους απόστασης από τη ζώνη συγκρούσεων και των υποδομών τους για οδικές περιηγήσεις.
  • Η αβεβαιότητα και ο φόβος από την κρίση έχουν μειώσει τη διάθεση για ταξίδια, με μείωση των δραστηριοτήτων σε ταξιδιωτικά πρακτορεία έως και 25% τον Μάρτιο.
Snapshot powered by AI

Ανήσυχοι από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την κρίση στην αγορά ενέργειας μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, οι τουρίστες αλλάζουν ριζικά τα πλάνα των διακοπών τους και αποκτούν...ευελιξία και φαντασία, αναφέρει το Reuters.

Η εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου στα 100 δολάρια και η περιορισμένη προσφορά καυσίμων για αεροσκάφη έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυξήσεων στις τιμές των εισιτηρίων. Aεροπορικές εταιρείες-κολοσσοί, όπως η Air France-KLM και η Lufthansa, βλέπουν τα λειτουργικά τους έξοδα να διογκώνονται κατά δισεκατομμύρια, μετακυλίοντας το κόστος στους καταναλωτές.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit χρεοκόπησε αυτόν τον μήνα, πυροδοτώντας φόβους ότι και άλλες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους με μικρά περιθώρια κέρδους και περιορισμένη αντιστάθμιση κινδύνου καυσίμων, όπως η Wizz Air και η airBaltic αντιμετωπίζουν προκλήσεις, αν και είναι λιγότερο ευάλωτες από την Spirit, δήλωσε ο Rohit Kumar, αντιπρόεδρος εταιρικών αξιολογήσεων στην Morningstar.

Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί τους τουρίστες να αναζητήσουν «Plan B»: ταξίδια σε κοντινές αποστάσεις, αποφυγή των μεγάλων αεροπορικών κόμβων της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι, και προτίμηση σε μέσα μεταφοράς που δεν εξαρτώνται άμεσα από το πετρέλαιο.

Ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της κρίσης φαίνεται πως είναι ο σιδηρόδρομος, με τις πωλήσεις εισιτηρίων σε δίκτυα όπως η Eurostar να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο. Ο Alvaro Ungurean, διευθυντής της Trainpal, ανέφερε αύξηση 25% στις πωλήσεις εισιτηρίων του Eurostar, ενώ σχεδόν διπλάσιοι Βρετανοί επιθυμούν να ταξιδέψουν με τρένο στη Γαλλία φέτος. Ταυτόχρονα ενισχύεται σημαντικά η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής καθώς οι ταξιδιώτες τηρούν στάση αναμονής, παρακολουθώντας τον πληθωρισμό και τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου πριν αποφασίσουν να πληρώσουν για τις εξορμήσεις τους.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, οι χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, επαναπροσδιορίζονται ως «ασφαλή καταφύγια». Η γεωγραφική τους απόσταση από τη ζώνη των συγκρούσεων, σε συνδυασμό με τις υποδομές που επιτρέπουν οδικές περιηγήσεις, τις καθιστά κορυφαίες επιλογές για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του προϋπολογισμού και της ασφάλειάς τους.

Ο Ρικάρντο Φερνάντεζ Φλόρες, επικεφαλής του ισπανικού διαδικτυακού ταξιδιωτικού πρακτορείου Destinia, δήλωσε ότι και οι 3 χώρες θεωρούνται ασφαλέστερες επιλογές, με περισσότερες διακοπές χωρίς οδηγό. «Αυτό που βλέπουμε στα δεδομένα δεν είναι μια επιβράδυνση στη ζήτηση για ταξίδια, αλλά μια μετατόπιση στις επιλογές που κάνουν οι ταξιδιώτες», δήλωσε ο Jay Wardle, πρόεδρος του ομίλου δεδομένων ταξιδιών Sojern, επισημαίνοντας τις καλά συνδεδεμένες, σταθερές αγορές της Μεσογείου.

«Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη - ένας μεγάλος πόλεμο», λέει ο Ζαν Φρανσουά Ριάλ, διευθύνων σύμβουλος του ταξιδιωτικού πρακτορείου Voyageurs du Monde, προσθέτοντας ότι η εταιρεία του είδε τις δραστηριότητές της να μειώνονται κατά περίπου ένα τέταρτο τον Μάρτιο, μειώνοντας την πτώση σε περίπου 10% τον Απρίλιο.
«Οι άνθρωποι νιώθουν νευρικότητα, δεν θέλουν πια να ταξιδεύουν.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:39ANNOUNCEMENTS

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Θα κάνουμε τα πάντα για την πρόκριση - Εμπιστεύομαι τους διαιτητές»

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έχει αναλάβει μία εκτεταμένη πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια»

15:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 27χρονου στη Θεσσαλονίκη - Καταζητούνταν στην Τουρκία για διακίνηση ναρκωτικών

15:24ΥΓΕΙΑ

Εξατομικευμένο εμβόλιο αφήνει υποσχέσεις κατά ενός επιθετικού καρκίνου του εγκεφάλου

15:21BOMBER

Νίκος Ανδρουλάκης: Ένας ηγέτης που δεν θυμάται ούτε το εκατομμύριό του

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης Ι Γκέλη Αρώνη: Ένταξη, εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες σε μια κοινωνία που αλλάζει

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος - Ένας εκ των ιδρυτών της Toi&Moi

15:15LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το who is who του Akyla – Το πραγματικό όνομα και η πορεία του

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Παγώνια έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε ένα χωριό της Ιταλίας - «Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: 1 στους 4 Αμερικανούς πιστεύουν πως η επίθεση σε βάρος του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών, ήταν σκηνοθετημένη

14:56ΚΟΣΜΟΣ

«Βρείτε το και πάρτε 100.000 $»: Η απίστευτη προσφορά του ιδρυτή του CNN για την τίγρη της Τασμανίας

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Τα κόμματα διαμαρτυρίας δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση 30χρονης στο Μεξικό: Η αστυνομία την έψαχνε με «λάθος» πρόσωπο λόγω υπερβολικών φίλτρων

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Καταγγελία για βιασμό 21χρονης - Συνελήφθη 36χρονος

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνική εταιρεία κάνει ασπρόμαυρες τις συσκευασίες της, λόγω του πολέμου στο Ιράν - Πώς ο αποκλεισμός στο Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές στις πρώτες ύλες

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αλλάζει τις καλοκαιρινές μας διακοπές ο πόλεμος στο Ιράν - Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία στους «ασφαλείς» προορισμούς

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής: Ισχυρότεροι από ποτέ οι δεσμοί των 2 χωρών

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Απόδραση αλλοδαπού από την Ψυχιατρική Κλινική του Ρίου - Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

14:05ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ατζούν Ιλιτζαλί για ατύχημα Σταύρου Φλώρου στο Survivor: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος, πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο»

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος - Ένας εκ των ιδρυτών της Toi&Moi

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Έπεσαν από τον 6ο όροφο δύο 17χρονες - Σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ