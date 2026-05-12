Πώς αλλάζει τις καλοκαιρινές μας διακοπές ο πόλεμος στο Ιράν - Το «Plan B» για εκατομμύρια τουρίστες

Snapshot Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αύξηση των τιμών πετρελαίου οδηγούν σε σημαντική αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων και σε οικονομικές δυσκολίες για πολλές αεροπορικές εταιρείες.

Οι τουρίστες προσαρμόζουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια επιλέγοντας κοντινούς προορισμούς, αποφεύγοντας μεγάλους αεροπορικούς κόμβους της Μέσης Ανατολής και προτιμώντας μέσα μεταφοράς που δεν εξαρτώνται από το πετρέλαιο.

Οι πωλήσεις εισιτηρίων για σιδηροδρομικά δίκτυα, όπως η Eurostar, καταγράφουν σημαντική αύξηση, ενώ αυξάνονται και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής λόγω της αβεβαιότητας.

Οι χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, θεωρούνται ασφαλείς και δημοφιλείς προορισμοί, λόγω της γεωγραφικής τους απόστασης από τη ζώνη συγκρούσεων και των υποδομών τους για οδικές περιηγήσεις.

Η αβεβαιότητα και ο φόβος από την κρίση έχουν μειώσει τη διάθεση για ταξίδια, με μείωση των δραστηριοτήτων σε ταξιδιωτικά πρακτορεία έως και 25% τον Μάρτιο.

Ανήσυχοι από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την κρίση στην αγορά ενέργειας μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, οι τουρίστες αλλάζουν ριζικά τα πλάνα των διακοπών τους και αποκτούν...ευελιξία και φαντασία, αναφέρει το Reuters.

Η εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου στα 100 δολάρια και η περιορισμένη προσφορά καυσίμων για αεροσκάφη έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυξήσεων στις τιμές των εισιτηρίων. Aεροπορικές εταιρείες-κολοσσοί, όπως η Air France-KLM και η Lufthansa, βλέπουν τα λειτουργικά τους έξοδα να διογκώνονται κατά δισεκατομμύρια, μετακυλίοντας το κόστος στους καταναλωτές.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit χρεοκόπησε αυτόν τον μήνα, πυροδοτώντας φόβους ότι και άλλες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους με μικρά περιθώρια κέρδους και περιορισμένη αντιστάθμιση κινδύνου καυσίμων, όπως η Wizz Air και η airBaltic αντιμετωπίζουν προκλήσεις, αν και είναι λιγότερο ευάλωτες από την Spirit, δήλωσε ο Rohit Kumar, αντιπρόεδρος εταιρικών αξιολογήσεων στην Morningstar.

Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί τους τουρίστες να αναζητήσουν «Plan B»: ταξίδια σε κοντινές αποστάσεις, αποφυγή των μεγάλων αεροπορικών κόμβων της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι, και προτίμηση σε μέσα μεταφοράς που δεν εξαρτώνται άμεσα από το πετρέλαιο.

Ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της κρίσης φαίνεται πως είναι ο σιδηρόδρομος, με τις πωλήσεις εισιτηρίων σε δίκτυα όπως η Eurostar να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο. Ο Alvaro Ungurean, διευθυντής της Trainpal, ανέφερε αύξηση 25% στις πωλήσεις εισιτηρίων του Eurostar, ενώ σχεδόν διπλάσιοι Βρετανοί επιθυμούν να ταξιδέψουν με τρένο στη Γαλλία φέτος. Ταυτόχρονα ενισχύεται σημαντικά η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής καθώς οι ταξιδιώτες τηρούν στάση αναμονής, παρακολουθώντας τον πληθωρισμό και τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου πριν αποφασίσουν να πληρώσουν για τις εξορμήσεις τους.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, οι χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, επαναπροσδιορίζονται ως «ασφαλή καταφύγια». Η γεωγραφική τους απόσταση από τη ζώνη των συγκρούσεων, σε συνδυασμό με τις υποδομές που επιτρέπουν οδικές περιηγήσεις, τις καθιστά κορυφαίες επιλογές για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του προϋπολογισμού και της ασφάλειάς τους.

Ο Ρικάρντο Φερνάντεζ Φλόρες, επικεφαλής του ισπανικού διαδικτυακού ταξιδιωτικού πρακτορείου Destinia, δήλωσε ότι και οι 3 χώρες θεωρούνται ασφαλέστερες επιλογές, με περισσότερες διακοπές χωρίς οδηγό. «Αυτό που βλέπουμε στα δεδομένα δεν είναι μια επιβράδυνση στη ζήτηση για ταξίδια, αλλά μια μετατόπιση στις επιλογές που κάνουν οι ταξιδιώτες», δήλωσε ο Jay Wardle, πρόεδρος του ομίλου δεδομένων ταξιδιών Sojern, επισημαίνοντας τις καλά συνδεδεμένες, σταθερές αγορές της Μεσογείου.

«Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη - ένας μεγάλος πόλεμο», λέει ο Ζαν Φρανσουά Ριάλ, διευθύνων σύμβουλος του ταξιδιωτικού πρακτορείου Voyageurs du Monde, προσθέτοντας ότι η εταιρεία του είδε τις δραστηριότητές της να μειώνονται κατά περίπου ένα τέταρτο τον Μάρτιο, μειώνοντας την πτώση σε περίπου 10% τον Απρίλιο.

«Οι άνθρωποι νιώθουν νευρικότητα, δεν θέλουν πια να ταξιδεύουν.»

