Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η Ευρώπη θα ξεμείνει από καύσιμα αεριωθουμένων σε έξι εβδομάδες

Αν δεν αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η Ευρώπη διαθέτει καύσιμα αεριωθουμένων για περίπου έξι εβδομάδες λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, που σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν.
  • Ο αποκλεισμός προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπιστεί ποτέ, με αυξήσεις στις τιμές βενζίνης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος του αποκλεισμού θα είναι άνισος, πλήττοντας κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ανησυχία για πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεριωθουμένων στο εγγύς μέλλον και εξετάζει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στις αερομεταφορές.
  • Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ζητούν ενισχυμένη εποπτεία της προμήθειας καυσίμων, κατάργηση τομεακών φόρων και αναθεώρηση των κανονισμών για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις αερομεταφορές, με τον διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ να προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ακυρώσεις πτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός της προμήθειας πετρελαίου που σχετίζεται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως δήλωσε ο Mπιρόλ σε συνέντευξή του στο ΑP, η περιοχή έχει «ίσως έξι εβδομάδες καυσίμου αεριωθουμένων».

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια κρίσιμη ημερομηνία για την ομαλή λειτουργία της αεροπορικής κυκλοφορίας στην ήπειρο. Ο Μπιρόλ χαρακτήρισε την κατάσταση που προκάλεσε η διακοπή των εξαγωγών ενέργειας ως «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ».

Ο διευθυντής του ΔΟΕ εξήγησε ότι το σκηνικό περιλαμβάνει όχι μόνο την απειλή για την ευρωπαϊκή αεροπορία, αλλά και «αύξηση στις τιμές της βενζίνης, αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου και αύξηση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας».

Κατά τη γνώμη του, η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει το εύρος των συνεπειών της, και «όσο περισσότερο παρατείνεται, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο».

Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΔΟΕ, ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος του αποκλεισμού θα είναι άνισος, τιμωρώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Στη συνέντευξή του, ο Τούρκος οικονομολόγος είπε ότι «οι χώρες που θα υποφέρουν περισσότερο δεν θα είναι αυτές των οποίων οι φωνές ακούγονται πιο συχνά», αναφερόμενος στο άνισο βάρος των συνεπειών.

Ο Φατίχ Μπιρόλ υπενθύμισε ότι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η επιδείνωση αυτών των προβλημάτων είναι μέσω της σταθερής επανέναρξης της ροής μέσω του στενού, με κίνδυνο να ενταθεί η τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

Αυξάνεται η ανησυχία στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη μεταφέρει στα εσωτερικά της όργανα την ανησυχία για την εξάντληση των καυσίμων αεριωθουμένων τους επόμενους μήνες. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στα μέσα ενημέρωσης, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Anna-Kaisa Itkonen εξήγησε: «Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ελλείψεων καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεριωθουμένων».

Επιπλέον, οι κύριες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έστειλαν στις Βρυξέλλες μια σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν στον τομέα των αερομεταφορών. Η ένωση Airlines for Europe (A4E), στην οποία συμμετέχουν εταιρείες όπως η Lufthansa, η Air France-KLM, η Volotea, η Ryanair και η easyJet, ζήτησε την εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενόψει του κινδύνου η ενεργειακή κρίση να καταλήξει να επηρεάσει τη λειτουργία των πτήσεων στην ήπειρο.

Το έγγραφο που παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει το αίτημα για ενισχυμένη εποπτεία της προμήθειας καυσίμων αεριωθουμένων και της αγοράς άνθρακα, καθώς και την κατάργηση ορισμένων τομεακών φόρων και την αναθεώρηση των κανονισμών για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.

