Πετρέλαιο: Άνοδος στις ασιατικές αγορές μετά την ισραηλινή κλιμάκωση στον Λίβανο

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών τη Δευτέρα, μετά την εντολή του Ισραήλ για περαιτέρω προώθηση στρατευμάτων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε πριν από περισσότερες από έξι εβδομάδες.

Το Brent ενισχύθηκε πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται λίγο κάτω από τα 90 δολάρια.

Την Παρασκευή, Brent και WTI είχαν υποχωρήσει κατά 1,8% και 1,7% αντίστοιχα, καθώς οι αγορές προεξοφλούσαν πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν για παράταση της εκεχειρίας και πιθανή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα ισραηλινή κλιμάκωση στον Λίβανο, ωστόσο, επαναφέρει την ανησυχία στις αγορές, καθώς το μέτωπο της Χεζμπολάχ έχει εξελιχθεί σε βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.