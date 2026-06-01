ΗΠΑ: Σοβαρά επεισόδια και απαγόρευση της κυκλοφορίας γύρω από κέντρο κράτησης μεταναστών στο Νιούαρκ

Snapshot Ο δήμος Νιούαρκ επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας γύρω από το κέντρο κράτησης μεταναστών Delaney Hall λόγω επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Ο δήμαρχος Ρας Μπαράκα ανέφερε ότι αρκετοί συλληφθέντες είχαν όπλα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της απειλής για τη δημόσια ασφάλεια.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό μετά από ειρηνικές κινητοποιήσεις, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα.

Κρατούμενοι στο Delaney Hall ξεκίνησαν απεργία πείνας και εργασίας, καταγγέλλοντας κακές συνθήκες κράτησης και ανεπαρκή ιατρική φροντίδα.

Η πολιτειακή αστυνομία ανέλαβε την ασφάλεια του κέντρου, αλλά τα μέτρα δεν απέτρεψαν τη συνέχιση των επεισοδίων και των διαμαρτυριών. Snapshot powered by AI

Απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας επέβαλε ο δήμαρχος του Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσεϊ, γύρω από το κέντρο κράτησης μεταναστών Delaney Hall, μετά τα νέα επεισόδια που σημειώθηκαν ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές που αντιδρούν στη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δήμαρχος Ρας Μπαράκα έκανε λόγο για «κατάσταση που επιδεινώνεται» και τόνισε ότι η άμεση λήψη μέτρων κρίθηκε αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Όπως ανέφερε, αρκετά άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους όπλα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει τη σοβαρότητα της απειλής.

Με βάση την απόφαση, η πρόσβαση στην περιοχή γύρω από το Delaney Hall, σε ακτίνα περίπου 800 μέτρων, θα απαγορεύεται από τις 21:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί, μέχρι νεωτέρας. Το κέντρο κράτησης, χωρητικότητας περίπου 1.000 κλινών, λειτουργεί υπό την ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης ICE και τις τελευταίες ημέρες έχει μετατραπεί σε σημείο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης.

Τα επεισόδια κορυφώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό φραγμό έξω από τη δομή, μετά από μια ημέρα κινητοποιήσεων που μέχρι τότε είχαν κυλήσει ειρηνικά. Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί και αντιδιαδηλωτές, οι οποίοι εξέφραζαν τη στήριξή τους στην ICE. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, καταδίκασε τα επεισόδια, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς επιδίωκαν όσοι επιτέθηκαν, αλλά δεν πρόκειται, όπως είπε, να επιτρέψει επικίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

01 04 Πηγή: FR172095 AP 02 04 Πηγή: FR170905 AP 03 04 Πηγή: FR170905 AP 04 04 Πηγή: FR170905 AP

Οι αρχές είχαν ήδη επιχειρήσει από την Παρασκευή να αποκλιμακώσουν την ένταση, αναθέτοντας την ασφάλεια του χώρου στην πολιτειακή αστυνομία αντί της ICE και ορίζοντας συγκεκριμένες ζώνες για τις διαδηλώσεις. Ωστόσο, τα μέτρα δεν απέτρεψαν τα νέα επεισόδια.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν μετά την απεργία πείνας και εργασίας που άρχισαν μετανάστες κρατούμενοι στο Delaney Hall, καταγγέλλοντας τις συνθήκες κράτησης. Σε επιστολή τους στα ισπανικά, η οποία δημοσιοποιήθηκε από το κίνημα Cosecha, περίπου 300 κρατούμενοι υποστηρίζουν ότι κρατούνται «χωρίς βάσιμο λόγο», ότι δεν έχουν επαρκή ιατρική φροντίδα και ότι η ποιότητα του φαγητού είναι κακή.

Οι διαμαρτυρίες έχουν βρει στήριξη από αρκετούς αιρετούς αξιωματούχους των Δημοκρατικών, σε μια περίοδο κατά την οποία η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ προκαλεί ολοένα εντονότερες αντιδράσεις σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.