Βυζαντινή οπλομαχία στο Λιοντάρι του Πειραιά - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

Μια ξεχωριστή ιστορική και εκπαιδευτική δράση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας 2026» στον Πειραιά, όπου η Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών «Λέοντες» παρουσίασε αναβιώσεις πολεμιστών και τεχνικές οπλομαχίας από διαφορετικές περιόδους της μεσαιωνικής ιστορίας καθώς και την ξιφασκία.

Στον εμβληματικό χώρο του Λιονταριού του Πειραιά παρουσιάστηκαν μορφές όπως ένας Βάραγγος Φρουρός της βυζαντινής περιόδου, Βυζαντινοί πολεμιστές του 14ου - 15ου μΧ αιώνα και ένας μαχητής της περιόδου της Φραγκοκρατίας, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον εξοπλισμό, τα όπλα και τις πολεμικές πρακτικές διαφορετικών εποχών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις μάχης και μονομαχιών με ποικιλία ιστορικών όπλων. Οι θεατές παρακολούθησαν αναμετρήσεις με παραμήριο ( Βυζαντινή σπάθη) και ασπίδιο απέναντι σε μακρύ σπαθί ( long sword ) , επιδείξεις χρήσης βυζαντινού κονταριού, καθώς και μονομαχίες με σπαθιά δύο χεριών. Παρουσιάστηκε επίσης το ξίφος μονομαχίας και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε από την αρχή του Ελληνικού κράτους έως τις μέρες μας που είναι Ολυμπιακό άθλημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η ενεργή συμμετοχή του κοινού. Μετά τις παρουσιάσεις, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικές αρχές της ιστορικής ξιφασκίας, της Βυζαντινής Οπλομαχίας και της Ξιφασκίας, να δοκιμάσουν εκπαιδευτικό εξοπλισμό και να συμμετάσχουν σε ασφαλείς εκπαιδευτικές μονομαχίες υπό την καθοδήγηση των Ξιφομάχων της σχολής.

Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, αποδεικνύοντας πως η ιστορία μπορεί να παρουσιαστεί με τρόπο βιωματικό και διαδραστικό, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία και φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στον κόσμο των πολεμιστών του παρελθόντος.

Δείτε εικόνες:

