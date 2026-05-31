Μάντζος για Αλβανία: Σεβασμός στο κράτος δικαίου και στα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, εξέφρασε την ανησυχία του για τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς, τονίζοντας την ανάγκη στενής παρακολούθησης των εξελίξεων από την Ελλάδα και ενημέρωσης των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και ιδιαίτερα των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

«Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς, προκαλούν έντονη ανησυχία. Αυξάνουν δε την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή, γνωστοποιώντας τα σχετικά ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται σαφές προς την Αλβανική Κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας».

