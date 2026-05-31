Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά του Θεολόγου στον Βόρειο Ευβοϊκό - Βίντεο

Μια φάλαινα τουλάχιστον 8-9 μέτρων εθεάθη να κάνει βόλτες το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο.

Η παρουσία του θαλάσσιου κήτους δεν πέρασε απαρατήρητη από πολίτες που με σκάφη αναψυχής έψαχναν για κοντινές θαλάσσιες αποδράσεις με την ευκαιρία της αργίας.

Ειδικότερα η παρέα που μπόρεσε να τραβήξει και το βίντεο κατάφερε να διακρίνει, από μια απόσταση ασφαλείας το μέγεθος του θαλάσσιου θηλαστικού, διαπιστώνοντας ότι ήταν μεγαλύτερο από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν και ήταν μήκους οκτώ μέτρων.

Στην περιοχή ανοιχτά του Θεολόγου όπου το βάθος είναι αρκετά μεγάλο, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα τόσο μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό, ενώ αν πραγματικά πρόκειται για φυσητήρα είναι η μοναδική εμφάνιση γενικά στον Ευβοϊκό.

Οι φάλαινες ζουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, αν και οι πληθυσμοί τους είναι μικροί. Συνήθως βρίσκονται μόνο σε πολύ μεγάλα βάθη όπου υπάρχει και περισσότερη τροφή. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί αποπροσανατολισμός τέτοιων θαλάσσιων κητών, ακολουθώντας μεγάλα καράβια, αλλά ποτέ στον Ευβοϊκό.

Συνήθως όταν καταγράφονται τέτοια περιστατικά σε κλειστές θάλασσες, η φάλαινα έχει ανάγκη από βοήθεια προκειμένου να επιστρέψει σε ασφαλή νερά για την επιβίωσή της.

