Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσσου
Έντονη η σεισμική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα στην περιοχή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:10, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κάσσο.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 29 Χλμ. ΔΒΔ της Κάσσου και το εστιακό του βάθος στα 6,8 χλμ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:25 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσσου
20:09 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο σκηνοθέτης του First Reformed «βλέπει» ένα Χόλιγουντ γεμάτο AI ηθοποιούς
08:44 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
12:41 ∙ WHAT THE FACT
Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος
17:35 ∙ WHAT THE FACT
Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών
08:23 ∙ TRAVEL
TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο
10:36 ∙ WHAT THE FACT