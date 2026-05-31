Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσσου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:10, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κάσσο.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 29 Χλμ. ΔΒΔ της Κάσσου και το εστιακό του βάθος στα 6,8 χλμ.