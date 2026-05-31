Ράμα μετά τα επεισόδια: Συγχαρητήρια στην αστυνομία, μηδενική ανοχή στην «άμυαλη συμμορία»

Τι είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Ζβέρνετς, κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ράμα συνεχάρη τη διοίκηση της Κρατικής Αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία της Αυλώνας.

«Συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μυών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση.

«Η νέα προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μπλε στολή που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού είναι η σωστή», σημείωσε.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ράμα επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «μεγάλα ψεύδη» που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε, θα παρουσιάσει ο ίδιος στοιχεία για ένα «εξαιρετικό σχέδιο για την Αλβανία», το οποίο, όπως υποστήριξε, προετοιμάζεται εδώ και χρόνια.

«Αύριο θα μιλήσω για ένα εξαιρετικό έργο για την Αλβανία, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία εδώ και αρκετά χρόνια και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ορισμένα μεγάλα ψεύδη που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες», έγραψε, προσθέτοντας ότι θα τοποθετηθεί δημόσια τόσο για το ίδιο το έργο όσο και για τις «αλήθειες και τα ψέματα» που το περιβάλλουν.

