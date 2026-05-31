Κατερίνα Καινούργιου: Ταξίδι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

Το πρώτο τους οικογενειακό ταξίδι με την κόρη τους απολαμβάνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Μεσσήνης. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανέβασε στα stories του Instagram και μία τρυφερή πόζα, όπου κρατά την κορούλα του, που θα πάρει το όνομα Ξένια, στην αγκαλιά του.

Διαβάστε επίσης