Φωτιά στην Ελεούσα Θεσσαλονίκης - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:10 την Κυριακή 31 Μαΐου, σε παραποτάμια βλάστηση του ποταμού Αξιού, στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκηδόνος, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.