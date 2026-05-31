Επικό βίντεο: Το χειρότερο timing στην ιστορία

Ο Γκαμπριέλ Μαγκαλχάες της Άρσεναλ αντιδρά μετά την αποτυχία του πέναλτι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι στον τελικό του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026

H Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ, που διεξήχθη στο «Παρκ ντε Πρενς» στη Βουδαπέστη.

Όσοι όμως δεν μπόρεσαν να βρεθούν στις κερκίδες περιορίστηκαν σε γιγαντο-οθόνες για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο σέντερ μπακ των Gunners, Γκάμπριελ, είχε την αποστολή να κρατήσει την ομάδα του στα πέναλτι, αλλά εκτέλεσε το πέμπτο και καθοριστικό πέναλτι πάνω από το δοκάρι. Όμως σε μία γωνιά, δεκάδες άνθρωποι απλά δεν το είδαν...

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φίλαθλοι αγωνιούν για την ετκέλεση του πέναλτι,,, και μέχρι εκείνο το σημείο τίποτα δεν προμηνύει την καταστροφή που τους περιμένει. Η τεχνολογία κάνει το θαύμα της και στην οθόνη πέφτει... μαύρο..

Οι αντιδράσεις κάθε άλλο πάρα συγκρατημένες ήταν...

