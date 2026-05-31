Έκλεισε το μαγαζί της στην Αθήνα και δημιούργησε τον πρώτο κινητό κινηματογράφο στον Έβρο

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, η Δήμητρα Καρδάση περιγράφει την απόφασή της να εγκαταλείψει την πολύβουη πρωτεύουσα και να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην επαρχία

Ελένη Μητσάλη

Σε μια εποχή όπου η ζωή στην πόλη κινείται με εξουθενωτικούς ρυθμούς και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας συχνά αφήνουν ελάχιστο χώρο για ουσιαστικές σχέσεις και προσωπική ισορροπία, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν μια διαφορετική διαδρομή.

Κάποιοι επιλέγουν να αφήσουν πίσω τους τον θόρυβο της πόλης και να στραφούν σε έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, κοντά στη φύση, την κοινότητα και τις πραγματικές ανθρώπινες στιγμές.

Μια τέτοια επιλογή έκανε και η Δήμητρα Καρδάση, η οποία αποφάσισε να κλείσει ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της στην Αθήνα και να κάνει νέο ξεκίνημα στον Έβρο, με τον εφηβικό της έρωτα, που έμενε ήδη εκεί, αναζητώντας παράλληλα περισσότερο νόημα στην καθημερινότητά της. Η απόφασή της δεν ήταν απλώς μια αλλαγή τόπου, αλλά μια βαθύτερη επιλογή ζωής, που συνδέθηκε με την ανάγκη για ηρεμία, δημιουργία και ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους και τον τόπο.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, η Δήμητρα Καρδάση κι ο σύντροφός της, Μιχάλης Ηλιάσκος περιγράφουν πώς κυλά η ζωή τους, ύστερα από την απόφαση της Δήμητρας να εγκαταλείψει την πολύβουη πρωτεύουσα και να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην επαρχία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

«Ήθελα μια ζωή με περισσότερο νόημα»

Η κυρία Καρδάση άφησε πίσω της την πολύβουη Αθήνα για να μετακομίσει στον Έβρο και συγκεκριμένα στο Πέπλο, όπου ζούσε ήδη στην περιοχή ο Μιχάλης, με τον οποίο γνωρίζονταν από παιδιά, και μαζί αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια κοινή πορεία.

Η Δήμητρα διατηρούσε επί χρόνια ένα κατάστημα περιποίησης άκρων στην Αθήνα, το οποίο και έκλεισε. Την ίδια στιγμή, βρέθηκε αντιμέτωπη όχι μόνο με την ανεργία, αλλά και με μια δύσκολη καθημερινότητα στην πρωτεύουσα, γεγονός που την οδήγησε να αναζητήσει μια διαφορετική προοπτική ζωής στην επαρχία.

Όπως εξηγεί η ίδια στο Newsbomb.gr «αρχικά εγώ ήρθα από την Αθήνα στον Έβρο και συγκεκριμένα στο Πέπλο. Ήθελα μια ζωή με περισσότερο νόημα, με περισσότερη επαφή με τους ανθρώπους και τον τόπο. Ξεκίνησα και ήρθα πέρυσι, συζητώντας με τον Μιχάλη».

«Η ζωή στον Έβρο είναι τελείως διαφορετική»

Στην συνέχεια η Δήμητρα Καρδάση περιγράφει τις διαφορές ανάμεσα στη ζωή της πόλης και την καθημερινότητα στην επαρχία: «Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα και εκεί μεγάλωσα. Η ζωή στον Έβρο είναι τέλεια και τελείως διαφορετική από την Αθήνα. Έχεις ποιοτικό χρόνο, οι σχέσεις είναι πιο ουσιαστικές. Δεν θα ξαναγυρνούσα πίσω· όμως για τουρισμό, η Αθήνα είναι πολύ ωραία».

Η γνωριμία της με τον Μιχάλη, όπως αποκαλύπτει, ξεκινά από τα παιδικά τους χρόνια.

«Η γνωριμία μου με τον Μιχάλη είναι πολλά, πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε από παιδιά, γιατί ερχόμουν διακοπές στο χωριό. Ήταν ο πρώτος μου έρωτας στην εφηβεία, όμως λόγω απόστασης οι δρόμοι μας χώρισαν. Συναντηθήκαμε ξανά λίγο πριν έρθω και, εννοείται, ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να έρθω».

«Ήταν σαν να ένιωσα την απόλυτη ηρεμία»

Η πρώτη της ημέρα στον Έβρο ήταν, όπως λέει, μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται.

«Η πρώτη μου μέρα στον Έβρο ήταν τέλεια. Ήταν σαν να ήμουν σε ένα εργοστάσιο με μηχανές και ξαφνικά να ένιωσα την απόλυτη ηρεμία και ελευθερία. Ήταν τέλεια».

Παράλληλα, τονίζει πως δεν έχει μετανιώσει καθόλου για την επιλογή της.

«Δεν έχω μετανιώσει την επιλογή μου και από τότε που ήρθα κυλούν όλα πολύ καλά και βλέπω πως και εδώ υπάρχουν προοπτικές».

Το κόστος ζωής στην επαρχία

Ωστόσο, όπως σημειώνει, η ζωή στην επαρχία έχει και τις δικές της δυσκολίες. «Το κόστος ζωής το βρίσκω πιο υψηλό από την Αθήνα στις πρώτες ύλες, επειδή δεν έχεις πολλές επιλογές και είναι ακριβές. Οι μετακινήσεις και οι αποστάσεις είναι μεγάλες για να βρεθείς στο αστικό κέντρο, για κάποιον γιατρό κτλ., οπότε και η μετακίνηση κοστίζει. Όσον αφορά το χωριό που μένουμε, είναι πιο οικονομικό. Αλλά αν τα βάλεις όλα κάτω συνολικά, είναι περίπου το ίδιο με την Αθήνα».

Ο Μιχάλης για τη ζωή στον Έβρο

Ο Μιχάλης Ηλιάσκος που ζούσε ήδη στον Έβρο, εξηγεί στο Newsbomb.gr ότι πίστευε πάντα στις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η ζωή στην επαρχία. «Εγώ έμενα και στην Αλεξανδρούπολη και στον Έβρο και στον Πέπλο, πολλά χρόνια στο χωριό. Ήμουν ήδη εδώ».

Ταυτόχρονα, περιγράφει τη στιγμή που η Δήμητρα έφτασε στο χωριό. «Όταν ήρθε η Δήμητρα, την πρώτη μέρα εδώ μου είπε ότι είναι ευτυχισμένη και ότι θα ξεκινήσουμε μια πορεία μαζί, και προσωπική και επαγγελματική».

Όπως τονίζει, η κοινή τους ζωή βασίζεται κυρίως στην αγάπη και τη στήριξη του ενός προς τον άλλον. «Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι μαζί και αγαπημένοι. Όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει και ποιότητα ζωής, που το χωριό την αναδεικνύει περισσότερο, ενώ στην πόλη συχνά χάνεται».

«Όταν η Δήμητρα μου είπε ότι θα μετακομίσει στο χωριό, χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν κάτι που το θέλαμε και οι δύο και έτσι ξεκινήσαμε την κοινή μας πορεία, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Πιστεύουμε ότι τα χωριά αξίζουν πολιτισμό και δημιουργικές δράσεις. Για αυτό ξεκινήσαμε την ιδέα του πρώτου κινητού κινηματογράφου στον Έβρο, όπου ο πολιτισμός ταξιδεύει, για να φέρουμε ξανά τη μαγεία της μεγάλης οθόνης στις πλατείες των χωριών, όπως γινόταν παλιά, τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Σήμερα είχαμε ένα ακόμη χαρμόσυνο νέο: ο κινητός μας κινηματογράφος "Ο Πολιτισμός Ταξιδεύει" ξεκινά τον Ιούνιο με 21 δράσεις σε όλα τα χωριά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα».

Μια νέα αρχή στην επαρχία

Η ζωή στο Πέπλο Έβρου έχει φέρει στη Δήμητρα και τον Μιχάλη ηρεμία, ουσιαστικές σχέσεις και την αίσθηση ότι κάθε μέρα έχει νόημα. Παρά τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η καθημερινότητα στην επαρχία, όπως οι μετακινήσεις και το κόστος των πρώτων υλών, το ζευγάρι τονίζει ότι η ποιότητα ζωής και η γαλήνη του χωριού δεν συγκρίνονται με την πόλη. Για τους ίδιους, η μετακόμιση στην επαρχία δεν ήταν απλώς μια αλλαγή τόπου, αλλά η αρχή μιας νέας ζωής πιο κοντά σε όσα πραγματικά επιθυμούν.

